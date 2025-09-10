GeForce NOW con RTX 5080: abbiamo provato l'upgrade definitivo che rende il cloud gaming perfetto

NVIDIA ha infatti introdotto l'architettura Blackwell direttamente nel cloud, trasformando l'abbonamento Ultimate in un servizio che, almeno sulla carta, punta a colmare il divario tra lo streaming e il gaming locale su PC di fascia altissima. Con i nuovi SuperPOD RTX 5080, GeForce NOW eredita le stesse tecnologie della serie RTX 50 ma in una versione ottimizzata per la fruizione remota, aprendo la strada a una nuova generazione di cloud gaming . Abbiamo passato gli ultimi giorni in compagnia del nuovo servizio, questa volta però in un normale ambiente domestico, con una rete "di provincia" e in condizioni del tutto standard. Siamo quindi pronti a darvi il nostro parere sul nuovo GeForce NOW con RTX 5080 in questo lungo hands-on. Prima, però, diamo uno sguardo a tutte le novità portate in dote dal cloud gaming targato NVIDIA.

Accanto a queste migliorie si colloca una delle novità più importanti, il nuovo Cinematic Quality Streaming: una modalità che punta a rendere più fedele la resa visiva, facendo leva sulla potenza dell'intelligenza artificiale. Il supporto al campionamento colore YUV 4:4:4 a 10 bit permette una maggiore precisione cromatica, la codifica AV1 introduce un'efficienza superiore rispetto all'H.265 con un risparmio di banda fino al 15%, e il bitrate può spingersi fino a 100 Mbps sfruttando le connessioni domestiche più veloci . Inoltre, i filtri AI e lo sharpening dell'interfaccia garantiscono testi leggibili e immagini stabili anche durante le sequenze più frenetiche.

La piattaforma si affida inoltre a CPU AMD Zen 5 e alle SmartNIC NVIDIA ConnectX-7, componenti che contribuiscono a ridurre la latenza complessiva sotto la soglia dei 30 millisecondi grazie anche al supporto delle tecnologie Reflex e Rivermax per il pacing diretto dei pacchetti. Un aspetto non secondario poi riguarda la rete: NVIDIA ha avviato collaborazioni con operatori come Comcast, Deutsche Telekom e BT Group per implementare standard come DOCSIS a bassa latenza e L4S su reti 5G, così da migliorare la qualità dello streaming in modo uniforme su scala globale.

Install-to-Play e le altre novità

Non meno importante è il debutto della funzione Install-to-Play, una delle novità più rilevanti introdotte con l'upgrade Blackwell. Finora l'ecosistema GeForce NOW si basava sui cosiddetti Ready-to-Play, oltre 2300 giochi già preinstallati sui server e costantemente aggiornati, accessibili con un click e subito pronti allo streaming. Con i nuovi SuperPOD RTX 5080, NVIDIA cambia radicalmente l'approccio grazie a NVMesh, una tecnologia che consente di scaricare i titoli direttamente nello storage cloud, replicando l'esperienza di installazione tipica di un PC locale.

Install-to-Play è una nuova funzionalità che permette di "scaricare" in remoto i titoli della libreria Steam

In questo modo nasce la categoria Install-to-Play, che aggiunge oltre 2300 giochi al catalogo, raddoppiando di fatto la libreria disponibile e portandola a più di 4500 titoli complessivi, con un ritmo di espansione che NVIDIA promette di aumentare nel corso delle prossime settimane. La differenza sostanziale è che, una volta installato, il gioco resta legato all'account dell'utente e può essere aggiornato, mantenuto e lanciato come se fosse ospitato su un computer personale. Il supporto, tuttavia, non è automatico: perché un titolo sia disponibile in questa modalità, è necessario che il publisher aderisca allo Steamworks Cloud Gaming addendum, un passaggio che garantisce compatibilità, supporto agli aggiornamenti e allineamento con le versioni PC tradizionali.

La procedura di installazione è immediata e sfrutta la velocità dei server NVIDIA

Il servizio offre agli utenti Ultimate e Performance 100 GB di storage per sessione senza costi aggiuntivi, con la possibilità di espandere lo spazio fino a 1 TB tramite storage persistente. Questa opzione permette di mantenere installazioni e salvataggi anche tra sessioni diverse, eliminando la necessità di reinstallazioni e rendendo l'esperienza ancora più vicina a quella di un sistema fisico. Si tratta di un passo significativo perché riduce uno dei principali limiti del cloud gaming, ossia la dipendenza da una libreria predefinita e non modificabile, e apre la strada a un modello più flessibile, dove i giocatori possono gestire i propri titoli in remoto con lo stesso grado di libertà che avrebbero su una macchina locale. Se la risposta degli sviluppatori sarà rapida e consistente, questa nuova possibilità potrebbe ergersi a vero e proprio game changer nel panorama del gaming in streaming.

Il potenziamento non si limita all'infrastruttura, ma riguarda anche i dispositivi compatibili. Su Steam Deck l'app nativa ora supporta i 90 FPS, garantendo una fluidità inedita per il cloud gaming portatile. Su Lenovo Legion Go S si arriva a 120 FPS in 4K collegando un monitor esterno, mentre i TV LG di ultima generazione sono i primi a offrire streaming nativo in 4K a 120 Hz con HDR, senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Anche l'app GeForce NOW per macOS beneficia dell'upgrade, trasformando i computer Apple dotati di Apple Silicon in macchine da gioco capaci di supportare risoluzioni fino a 5K.