Il Nintendo Direct di settembre 2025 ha data e ora ufficiali: è vicinissimo

Nintendo ha svelato la data nel nuovo Nintendo Direct , che era stato svelato in anticipo dai leak. Lo show della compagnia di Kyoto andrà in onda il 12 settembre 2025 , ovvero questo venerdì alle 15:00 ora italiana .

Cosa aspettarsi dal Nintendo Direct del 12 settembre

Questo Nintendo Direct è uno di quelli "classici" della compagnia, focalizzato sui giochi first party e non completamente dedicato agli indie o ai giochi di terze parti. Ovviamente ci saranno annunci anche da altri editori oltre a Nintendo, magari per giochi multipiattaforma, ma in linea di massima dovremmo aspettarci una discreta presenza di giochi di Nintendo.

La notizia di Nintendo Today del Nintendo Direct

Tra tutti, uno dei nomi più probabili è Metroid Prime 4: Beyond, ovvero la prossima avventura in prima persona di Samus per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il videogioco è previsto per ora per un generico 2025 e una data di uscita è alquanto attesa: considerando anche che il gioco è stato nuovamente classificato (in Brasile, per la precisione), è facile credere che sia uno dei titoli di punta.

Potrebbe esserci nuovamente spazio anche per Leggende Pokémon Z-A; sebbene si sappia già molto del videogioco, un piccolo trailer per ricordare l'uscita e magari mostrare l'ennesima Megaevoluzione potrebbe essere nell'interesse di Nintendo.

Ovviamente ci sarà spazio anche per giochi di terze parti, magari qualcosa di Atlus / SEGA. Diteci, quali sono le vostre speranze?