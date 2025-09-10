Manca poco all'uscita: prenota Battlefield 6 per PS5 al prezzo minimo garantito su Amazon

Manca poco all'uscita del nuovo atteso capitolo di Battlefield e su Amazon è disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione del gioco al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 79,90€ per la versione PS5 Standard . Effettua il pre-order del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Effettuando la prenotazione entro il 10 ottobre 2025 otterrai il pacchetto Tombstone . Si tratta di un pacchetto che include: una skin soldato, un pacchetto arma, il set di Plus XP Tombstone, una scheda utente, una mostrina e altro ancora.

Ulteriori dettagli sul gioco

Battlefield 6 offre numerosi modi di combattere: dalle modalità iconiche su larga scala come Conquista, Sfondamento e Corsa, fino a battaglie ambientate in scenari globali che spaziano da Il Cairo a Brooklyn, passando per Gibilterra e molte altre località iconiche. L'essenza di guerra totale torna protagonista, unendo caccia, carri armati, artiglieria pesante, RPG e combattimenti di fanteria in un unico grande teatro bellico.

Battlefield 6

La campagna single-player si sviluppa su scala globale, con missioni spettacolari come l'assalto alle spiagge di Gibilterra o la difesa di New York. Un aspetto fondamentale è la distruzione tattica: l'ambiente può essere demolito strategicamente per ottenere vantaggi, con effetti sonori e visivi ancora più realistici e reattivi. Infine ritorna Battlefield Portal, un'enorme modalità sandbox creativa.