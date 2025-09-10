WhatsApp: tornano le spunte blu a prescindere dai temi, test avviati per iOS e Android

WhatsApp continua a sperimentare nuove soluzioni per migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità della sua piattaforma. L'ultima novità riguarda le spunte di lettura, un elemento tanto semplice quanto fondamentale nella comunicazione quotidiana e allo stesso tempo sempre molto dibattuto. In passato, l'app aveva introdotto una modifica al colore delle spunte in base ad alcuni temi delle chat: invece del classico blu, le conferme di lettura diventavano bianche.
Questa scelta era stata pensata per armonizzare meglio con i colori delle bolle dei messaggi e migliorare la leggibilità in determinati contesti grafici. L'intenzione era quella di favorire l'accessibilità visiva, evitando che il blu si confondesse con lo sfondo di alcune personalizzazioni.
WhatsApp: cambio di rotta, ritorna il blu
Questa soluzione, tuttavia, ha generato nuove problematiche. Nelle chat, i messaggi consegnati ma non letti presentano le spunte grigie, mentre quelli letti mostravano le spunte bianche in alcuni temi. La distinzione tra grigio e bianco, però, risultava troppo sottile, rendendo difficile per molti utenti capire a colpo d'occhio se un messaggio fosse stato effettivamente letto. Una parte significativa della community ha chiesto di tornare al blu tradizionale, ritenuto più immediato e intuitivo.
Accogliendo questo feedback, WhatsApp ha avviato un nuovo test: le spunte blu tornano a essere universali, indipendentemente dal tema scelto per le chat. In questo modo si ripristina la classica sequenza visiva: grigio per messaggi consegnati, blu per quelli letti.
WhatsApp: avviata la sperimentazione
La novità è in fase di sperimentazione sia su dispositivi iOS che Android, al momento limitata a un gruppo ristretto di beta tester che hanno installato l'ultima versione dell'app. Se i riscontri saranno positivi, il rollout potrebbe estendersi progressivamente a un numero sempre maggiore di persone nelle prossime settimane.
Non si esclude che WhatsApp possa valutare ulteriori aggiustamenti anche dal punto di vista visivo in futuro. Tra le ultime novità, relative alla piattaforma Meta, segnaliamo anche una nuova forma di interazione all'interno dei canali.