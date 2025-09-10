WhatsApp: tornano le spunte blu a prescindere dai temi, test avviati per iOS e Android

Su WhatsApp torneranno le spunte blu a prescindere dai temi, la fase di sperimentazione è stata avviata sia su iOS che su Android. Tutti i dettagli.

WhatsApp continua a sperimentare nuove soluzioni per migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità della sua piattaforma. L'ultima novità riguarda le spunte di lettura, un elemento tanto semplice quanto fondamentale nella comunicazione quotidiana e allo stesso tempo sempre molto dibattuto. In passato, l'app aveva introdotto una modifica al colore delle spunte in base ad alcuni temi delle chat: invece del classico blu, le conferme di lettura diventavano bianche. Questa scelta era stata pensata per armonizzare meglio con i colori delle bolle dei messaggi e migliorare la leggibilità in determinati contesti grafici. L'intenzione era quella di favorire l'accessibilità visiva, evitando che il blu si confondesse con lo sfondo di alcune personalizzazioni.

WhatsApp: cambio di rotta, ritorna il blu Questa soluzione, tuttavia, ha generato nuove problematiche. Nelle chat, i messaggi consegnati ma non letti presentano le spunte grigie, mentre quelli letti mostravano le spunte bianche in alcuni temi. La distinzione tra grigio e bianco, però, risultava troppo sottile, rendendo difficile per molti utenti capire a colpo d'occhio se un messaggio fosse stato effettivamente letto. Una parte significativa della community ha chiesto di tornare al blu tradizionale, ritenuto più immediato e intuitivo. WhatsApp introduce il supporto alle Live Photo di iPhone su iOS Accogliendo questo feedback, WhatsApp ha avviato un nuovo test: le spunte blu tornano a essere universali, indipendentemente dal tema scelto per le chat. In questo modo si ripristina la classica sequenza visiva: grigio per messaggi consegnati, blu per quelli letti.