WhatsApp introduce il supporto alle Live Photo di iPhone su iOS

L'implementazione è stata avvistata all'interno della versione beta per iOS distribuita tramite l'app TestFlight. Al momento l'accesso è riservato a un gruppo ristretto di utenti, ma l'espansione graduale lascia intendere che presto la funzione sarà disponibile per un pubblico più ampio. Il cambiamento rappresenta un passo importante, perché fino a oggi le Live Photo inviate tramite WhatsApp venivano convertite in immagini statiche o, al massimo, trasformate in GIF prive di audio e con qualità ridotta.

Negli ultimi mesi WhatsApp ha ampliato le modalità di condivisione dei contenuti multimediali, integrando nuove funzioni che mirano a rendere più ricca l'esperienza di comunicazione. Dopo l'arrivo delle foto in movimento su Android, ora tocca agli utenti iOS ricevere un aggiornamento atteso da tempo: il supporto nativo a Live Photo , il formato introdotto da Apple che unisce immagine statica e breve clip video con audio.

Come funzionano le Live Photo su WhatsApp per iOS

Con l'introduzione del nuovo aggiornamento di WhatsApp beta per iOS 25.24.10.72, le Live Photo possono essere inviate e ricevute mantenendo intatta la loro natura. Ciò significa che l'immagine non è più solo un fermo immagine, ma conserva la sequenza dinamica di pochi secondi catturata prima e dopo lo scatto, completa di suono. Un'icona dedicata compare sulla miniatura della foto, segnalando la presenza di contenuti animati, mentre l'apertura consente la riproduzione in modalità live. In questo modo si mantiene l'esperienza originale, senza compressioni o conversioni.

Le schermate per le Live Photo di iPhone su WhatsApp per iOS

Un aspetto rilevante riguarda la compatibilità tra piattaforme. WhatsApp ha scelto di non limitare la funzione al solo ecosistema Apple. Quando un utente Android riceve una Live Photo, questa appare come motion photo, e viceversa le immagini dinamiche inviate da Android vengono riconosciute su iOS come Live Photo. Tale meccanismo riduce la frammentazione e assicura una continuità di utilizzo, indipendentemente dal sistema operativo. Per chi utilizza WhatsApp su dispositivi diversi, la condivisione di ricordi visivi risulta così più naturale e fedele al formato originale.

Gli sviluppatori hanno previsto anche un margine di personalizzazione. Non sempre, infatti, chi condivide desidera mantenere il movimento e l'audio della propria foto. Per questo motivo, nell'interfaccia di invio compare un'opzione che permette di disattivare l'elemento dinamico e spedire solo l'immagine statica. La scelta può essere effettuata rapidamente dalla galleria o dall'editor di disegno, offrendo pieno controllo sulle modalità di condivisione.

Il roll-out della funzione è ancora limitato, ma già alcuni utenti con la versione stabile dell'app dall'App Store hanno segnalato la comparsa dell'opzione. Intanto è in arrivo anche una funzione molto utilizzata su Instagram.