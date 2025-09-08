The Expanse: Osiris Reborn è "lungo quanto Clair Obscur: Expedition 33": il team spiega il curioso paragone

Quanto più corto? La risposta è arrivata in una intervista con WCCFTech tramite il game design director Leonid Rastorguev, che ha usato un elemento di paragone curioso .

The Expanse: Osiris Reborn è sviluppato da Owlcat Games, famosi per i propri giochi di ruolo per computer come Pathdinder o il venturo Warhammer 40.000: Dark Heresy. The Expanse: Osiris Reborn sarà però un gioco d'azione sparatutto con coperture e, chiaramente, sarà anche un po' più corto del classico titolo di Owlcat Games .

I dettagli sulla lunghezza di The Expanse: Osiris Reborn

Rastorguev afferma che The Expanse: Osiris Reborn è "all'incirca lungo come Clair Obscur: Expedition 33" e che i giocatori possono aspettarsi "20 / 30 ore di gameplay". La produttrice Yuliya Chernenko ha aggiunto che "è certamente più breve rispetto ai nostri precedenti giochi, ma è ancora una volta denso di emozioni".

Ovviamente ci sarà molto "contenuto secondario" visto che The Expanse: Osiris Reborn è un gioco narrativo non lineare. La missione di partenza non può essere evitata, ma "dopo di che avrai un sistema solare da esplorare. Puoi andare sulla Terra, sulla Luna, su Marte, sulla stazione Ceres, su Ganymede e su Io: c'è un sacco di roba".

Inoltre, ci saranno contenuti focalizzati su compagni del nostro personaggio, un po' in stile Mass Effect. Chernenko conferma che "i compagni sono il nostro focus principale, in generale". Non è però chiaro se questi contenuti vengano calcolati tra quelli principali o quelli secondari.

Ricordiamo infine che The Expanse: Osiris Reborn non ha ancora una data di uscita ma sappiamo che è previsto per PC, Xbox Series X | S e PS5. Per saperne di più sul gioco, potete leggere il nostro approfondimento dedicato.