L'esclusiva PS5 di Bend Studio emerge in una proposta di lavoro con alcuni dettagli

Bend Studio sta lavorando a un nuovo videogioco e ora in una proposta di lavoro sono emersi alcuni dettagli su questo titolo e su ciò che possiamo aspettarci da esso.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/09/2025
Deacon St. Jones di Days Gone Remastered

Bend Studio è uno dei tanti team di Sony PlayStation che stanno lavorando a un gioco misterioso. Non sono stati anni semplici per lo studio, visto che ha cancellato un live service e, secondo i rumor, ha subito vari licenziamenti che dovrebbero ammontare a circa un terzo dello staff.

Il team rimane però attivo e ha quindi un videogioco in produzione che, secondo il sito delle carriere di Sony Interactive Entertainment, è in cerca di un Creative Director che possa aiutarlo a sbocciare. Questa proposta di lavoro ci svela anche qualche piccolo dettaglio riguardo al videogioco in questione.

I dettagli sul videogioco di Bend Studio emersi dalla proposta di lavoro

Tramite il sito di Sony possiamo infatti leggere che il/la candidato/a deve avere "esperienza una posizione di leadership creativa senior su almeno un gioco AAA o di alto profilo che sia stato pubblicato". Questo ci suggerisce una cosa ovvia: anche quello di Bend Studio è un gioco di grandi dimensioni e non un progetto minore.

La proposta di lavoro di Bend Studio
La proposta di lavoro di Bend Studio

La parte più interessante però arriva successivamente, quando la proposta segnala che la persona scelta deve avere "esperienza nel design e nello sviluppo di un gioco multigiocatore". Difficile però dire esattamente di cosa si tratti: multigiocatore spingerà molti a pensare subito a cose come "live service" o a un qualche sparatutto online, ma potrebbe tranquillamente trattarsi di una modalità cooperativa per un gioco narrativo che si può giocare anche in solitaria.

Ghost of Yotei si avvicina: ecco quando usciranno le recensioni della nuova esclusiva PS5 Ghost of Yotei si avvicina: ecco quando usciranno le recensioni della nuova esclusiva PS5

L'ex-game designer Jacob Feith di Bend Studio aveva condiviso a luglio il fatto che la compagnia aveva diversi progetti in produzione, tutti non annunciati e alcuni però già cancellati. Forse il gioco in questione è tra essi oppure è un nuovo progetto appena nato e che richiederà ancora tanti anni prima di arrivare sul mercato. Non ci resta che attendere. Ricordiamo che Bend Studio non pubblica un nuovo gioco dai tempi di Days Gone nel 2019.

