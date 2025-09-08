L'esclusiva PS5 di Bend Studio emerge in una proposta di lavoro con alcuni dettagli

Bend Studio è uno dei tanti team di Sony PlayStation che stanno lavorando a un gioco misterioso. Non sono stati anni semplici per lo studio, visto che ha cancellato un live service e, secondo i rumor, ha subito vari licenziamenti che dovrebbero ammontare a circa un terzo dello staff.

Il team rimane però attivo e ha quindi un videogioco in produzione che, secondo il sito delle carriere di Sony Interactive Entertainment, è in cerca di un Creative Director che possa aiutarlo a sbocciare. Questa proposta di lavoro ci svela anche qualche piccolo dettaglio riguardo al videogioco in questione.