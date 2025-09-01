WhatsApp iOS Beta: in arrivo una funzione molto utilizzata su Instagram, le liste degli "amici stretti"

Con questa lista separata, al momento della pubblicazione di uno stato, sarà possibile scegliere se condividerlo con il pubblico predefinito oppure esclusivamente con gli amici selezionati nella lista ristretta . Questa funzionalità si ispira al sistema già utilizzato da Instagram. La notizia, come accade quotidianamente, è stata riportata dal noto e affidabile portale WABetaInfo, che si occupa della comunicazione relativa alla piattaforma Meta.

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di condividere i loro stati con un pubblico più ristretto e personale . Questa novità, attualmente in fase di sviluppo, introdurrà una lista di "amici stretti" direttamente nelle impostazioni della privacy, una sezione già familiare agli utenti per controllare chi può vedere i propri aggiornamenti.

Gli utenti che vengono aggiunti o rimossi da questa lista non riceveranno alcuna notifica , mantenendo così riservatezza e serenità nell'aggiornare questa selezione senza generare potenziali imbarazzi o tensioni con i propri contatti. Solo chi crea la lista ha il pieno controllo della sua composizione, garantendo un'esperienza personalizzata e tranquilla.

Il design di questa indicazione visiva è pensato per essere discreto ma efficace , in modo da non attirare troppo l'attenzione ma allo stesso tempo dare un senso di esclusività. La gestione della lista amici stretti è concepita per essere completamente privata.

WhatsApp Beta iOS: ulteriori precisazioni

Importante sottolineare che le modifiche apportate alla lista amici stretti avranno effetto solo sugli stati pubblicati in futuro. Questo significa che, se si condivide uno stato con gli amici selezionati e poi si aggiorna la lista, lo stato originale resterà visibile solo alle persone inserite nella lista al momento della pubblicazione. Per applicare una nuova configurazione sui vecchi stati, sarà necessario cancellare e ripubblicare lo stato desiderato.

WhatsApp logo

Sebbene ciò possa richiedere un po' di attenzione in più, assicura che la visibilità delle condivisioni rimanga sempre chiara e sotto controllo. Gli stati condivisi con gli amici stretti resteranno temporanei, scomparendo dopo 24 ore come avviene attualmente, e saranno protetti da crittografia end-to-end.