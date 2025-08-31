WhatsApp Android Beta: addio ai numeri di telefono? In arrivo la ricerca dei contatti tramite username

WhatsApp sta lavorando a una delle novità più attese degli ultimi anni: la possibilità di cercare e contattare altre persone tramite username, senza dover necessariamente conoscere il loro numero di telefono. La funzione, ancora in fase di sviluppo, sarà rilasciata in un aggiornamento futuro e promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti si connettono sulla piattaforma.
Secondo quanto emerso, attraverso il pulsante flottante presente nella scheda Chat, sarà possibile accedere all'elenco dei contatti e dei gruppi. Da qui si potrà digitare un nome utente nella barra di ricerca: se esiste un account corrispondente, questo apparirà nei risultati. La notizia è stata riportata, come di consueto, dal noto e affidabile portale WABetaInfo.
WhatsApp Android Beta: avviare una conversazione
Una volta trovato l'account desiderato, sarà possibile avviare subito una conversazione, esattamente come avviene con i contatti salvati. Le chat iniziate tramite username manterranno la crittografia end-to-end, garantendo lo stesso livello di sicurezza e riservatezza dei messaggi e delle chiamate già offerto da WhatsApp. Inoltre, saranno disponibili tutte le funzioni tradizionali: invio di media, messaggi vocali, documenti e così via.
Un aspetto importante da sottolineare è che non sarà possibile nascondere il proprio account dai risultati di ricerca. La logica degli username nasce proprio per garantire maggiore facilità nella scoperta degli utenti ma mantenendo anche un alto livello di privacy, permettendo di essere contattati senza dover condividere il numero di telefono. Per gli utenti che temono messaggi indesiderati, WhatsApp ha previsto una soluzione: l'username key, una sorta di codice segreto necessario per inviare il primo messaggio. Senza questo codice, non sarà possibile avviare la conversazione.
WhatsApp Android Beta: disponibilità e rollout
La funzione verrà messa a disposizione a livello globale, permettendo di cercare e trovare persone in qualsiasi Paese. L'utilizzo degli username sarà opzionale: chi preferisce potrà continuare a usare WhatsApp solo con il numero di telefono.
Per prevenire abusi e spam, l'azienda ha annunciato controlli aggiuntivi e l'applicazione delle proprie regole d'uso, con restrizioni o sospensioni per chi invia messaggi indesiderati in massa. Tra le ultime novità relative alla piattaforma di messaggistica Meta, segnaliamo il recente test di una forma di "segreteria telefonica" all'interno di WhatsApp stesso: qui tutti i dettagli.