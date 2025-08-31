WhatsApp Android Beta: addio ai numeri di telefono? In arrivo la ricerca dei contatti tramite username

All'interno della versione Beta Android di WhatsApp è stata riscontrata una novità già presente e molto apprezzata in Telegram: la ricerca dei contatti tramite username.

WhatsApp sta lavorando a una delle novità più attese degli ultimi anni: la possibilità di cercare e contattare altre persone tramite username, senza dover necessariamente conoscere il loro numero di telefono. La funzione, ancora in fase di sviluppo, sarà rilasciata in un aggiornamento futuro e promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti si connettono sulla piattaforma. Secondo quanto emerso, attraverso il pulsante flottante presente nella scheda Chat, sarà possibile accedere all'elenco dei contatti e dei gruppi. Da qui si potrà digitare un nome utente nella barra di ricerca: se esiste un account corrispondente, questo apparirà nei risultati. La notizia è stata riportata, come di consueto, dal noto e affidabile portale WABetaInfo.

WhatsApp Android Beta: avviare una conversazione Una volta trovato l'account desiderato, sarà possibile avviare subito una conversazione, esattamente come avviene con i contatti salvati. Le chat iniziate tramite username manterranno la crittografia end-to-end, garantendo lo stesso livello di sicurezza e riservatezza dei messaggi e delle chiamate già offerto da WhatsApp. Inoltre, saranno disponibili tutte le funzioni tradizionali: invio di media, messaggi vocali, documenti e così via. WhatsApp, backup più sicuri con le passkey: iniziano i test Un aspetto importante da sottolineare è che non sarà possibile nascondere il proprio account dai risultati di ricerca. La logica degli username nasce proprio per garantire maggiore facilità nella scoperta degli utenti ma mantenendo anche un alto livello di privacy, permettendo di essere contattati senza dover condividere il numero di telefono. Per gli utenti che temono messaggi indesiderati, WhatsApp ha previsto una soluzione: l'username key, una sorta di codice segreto necessario per inviare il primo messaggio. Senza questo codice, non sarà possibile avviare la conversazione.