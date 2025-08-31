Intel presenta il brevetto SDC per potenziare la performance single-thread

Con l'ultimo brevetto presentato da Intel , l'azienda ha intenzione di potenziare la performance single-thread con SDC, ovvero Software Defined Super Cores. Si tratta di una novità che ottimizza le operazioni single-thread, sebbene possano sembrare multi-thread sotto certi aspetti. In che modo funzionerà? Cerchiamo di fare maggiore chiarezza.

Il brevetto

Il brevetto EP4579444A1 dimostra che l'azienda ha intenzione di migliorare le prestazioni single-thread delle CPU senza però dover scalare l'hardware o affidarsi a nodi di processo più piccoli (e frequenze più elevate). Con il Software Defined Super Cores Intel può utilizzare più core rispetto ad uno solo di grandi dimensioni, tuttavia fondendoli virtualmente quando necessario. Ciò significa che due core possono lavorare insieme dividendo il carico, con un conseguente miglioramento delle prestazioni in single-thread, mantenendo le istruzioni nell'ordine corretto.

Il brevetto di Intel

Ovviamente si tratta di una novità non particolarmente semplice, dato che mantenere l'ordine del programma dividendo i compiti su più core è una sfida. In pratica, è come se il lavoro venisse assegnato a due persone, piuttosto che ad una sola, ma entrambe condividono lo stesso compito in modo da portalo a termine più velocemente. Sebbene sembri una dinamica multi-threading, l'obiettivo di SDC è strettamente concentrato sulle operazioni single-thread.