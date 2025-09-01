Sony annuncia un nuovo State of Play con data e orario, sarà interamente dedicato a 007 First Light

L'appuntamento è fissato alle 20:00 italiane di mercoledì 3 settembre e durerà all'incirca 30 minuti . Potrete seguire la presentazione in diretta sul canale YouTube di PlayStation, a questo indirizzo .

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato un nuovo State of Play in programma per questa settimana. Sarà interamente dedicato a 007 First Light , il nuovo videogioco con protagonista James Bond realizzato da IO Interactive, lo studio dietro la serie Hitman.

La prima missione di James Bond

Stando ai dettagli offerti dal PlayStation Blog, durante l'evento gli sviluppatori di IO Interactive offriranno una panoramica approfondita delle meccaniche di gioco e mostreranno lo svolgimento della prima missione di Bond come recluta dell'MI6. Possiamo aspettarci tanta azione che spazierà da inseguimenti ad alta velocità in auto a sequenze stealth a piedi e sparatorie.

In arrivo nel corso del 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, 007 First Light è un nuovo gioco basato sull'universo di James Bond, sviluppato da IO Interactive, studio già noto per la serie Hitman. Il gioco si presenta come un'avventura in terza persona che mescola sparatorie, infiltrazione e azione tattica, calando il giocatore nei panni di un giovanissimo James Bond, ancora lontano dal diventare l'agente 007 che tutti conosciamo.

La trama, completamente originale, esplora le origini del personaggio prima che ottenga la sua celebre licenza di uccidere, seguendo il suo percorso di addestramento all'interno dell'MI6 e la sua prima missione sul campo. IO Interactive promette un'esperienza cinematografica e coinvolgente, con una narrazione profonda e ambientazioni internazionali che spaziano da basi segrete ad alta tecnologia a scenari urbani e tropicali.

Ovviamente lo State of Play di mercoledì sarà un'occasione imperdibile per i fan di 007 per saperne di più sul gioco e le meccaniche alla base del gameplay.