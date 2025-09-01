11 bit studios festeggia il successo di The Alters e rassicura sullo sviluppo di Frostpunk: 1886

11 bit studios ha pubblicato a giugno 2025 un nuovo gioco di sopravvivenza e gestionale: The Alters. Oramai non è più al centro dell'attenzione del largo pubblico, ma non significa che sia stato un fallimento, tutt'altro.

I dati del report finanziario di 11 bit studios

Precisamente, da solo, The Alters è valso il 35,6% dei ricavi dell'intero 11 bit studios. La compagnia ha generato 15 milioni di dollari nei primi sei mesi dell'anno, con una crescita del 86.09€ rispetto alla prima metà del 2024. Pare inoltre che il gorsso dei guadagni vengano dagli USA (78.42% del totale) e a seguire troviamo Regno Unito (13,13%), Hong Kong (2,93%), Giappone (2.62%) e Polonia (1.6%).

Parlando di guadagni, sono 2,34 milioni, che paiono colossali considerando che nello stesso periodo dell'anno precedente la compagni era stata in perdita di 131.000 dollari. L'aumento di guadagno, per dichiarazione della società, è stato causato da The Alters, che dal 13 giugno al 30 giugno ha fatto incassare 5,62 milioni di dollari.

A seguire troviamo Frostpunk 2 che da gennaio a fine giugno ha incassato 3.6 milioni, mentre il primo Frostpunk è valso 2.17 milioni di dollari, ma in calo del 32.2% rispetto allo stesso periodo del 2024. This War of Mine ha visto invece una rinascita con una crescita del 46.6% per incassi pari a 1.24 milioni. Infine, The Thaumaturge (edito da 11 bit studios, ma sviluppato da Fool's Theory) è calato a 1.2 milioni (-21.7%).

Parlando del futuro, Frostpunk: 1886 è in sviluppo e il team spiega che i lavori stanno andando al giusto ritmo con 17 persone dedite al progetto che aumenteranno a 25 (se tutto va secondo i piani) entro la fine dell'anno. L'uscita è ancora prevista per il 2027.