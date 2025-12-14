Fine degli accordi DRAM: la crisi in atto potrebbe portare ad un aumento dei costi dei dispositivi Apple del 2026

Apple potrebbe trovarsi ad affrontare una delle sfide più delicate degli ultimi anni sul fronte della supply chain. Secondo recenti indiscrezioni, i contratti di lungo termine (Long-Term Agreements, LTA) stipulati con i principali fornitori di memoria DRAM, Samsung e SK hynix, sarebbero prossimi alla scadenza.
A partire da gennaio 2026, la casa di Cupertino rischierebbe quindi di dover acquistare questi componenti essenziali a prezzi sensibilmente più elevati. Il contesto globale non gioca a favore di Apple. Il mercato delle memorie è caratterizzato da una crescente pressione sui prezzi, dovuta alla forte domanda e a scelte produttive mirate alla massimizzazione dei margini.
Quali sarebbero le principali conseguenze in casa Apple?
La conseguenza diretta potrebbe essere un aumento dei costi di produzione per numerosi dispositivi Apple. Tra i prodotti potenzialmente coinvolti figurano i futuri MacBook di fascia accessibile, i MacBook Air con chip M5, la linea iPhone 18, un possibile iPhone pieghevole e i MacBook Pro OLED di prossima generazione. In uno scenario simile, Apple dovrà decidere se assorbire l'impatto economico o trasferirlo sui consumatori finali.
Nonostante ciò, l'azienda dispone di alcuni vantaggi strategici. Le enormi riserve di liquidità consentono ad Apple una maggiore flessibilità rispetto a molti concorrenti. Inoltre, la progressiva integrazione verticale, con lo sviluppo di componenti proprietari, potrebbe compensare parzialmente l'aumento dei costi delle memorie
Una revisione dei prezzi nei prodotti Apple del 2026
Nonostante la presenza e la disponibilità di questi vantaggi potrebbero non essere sufficienti a neutralizzare del tutto l'impatto dell'aumento dei prezzi delle DRAM. Secondo alcune analisi, è quindi probabile che Apple riveda i listini dei propri prodotti nel corso del 2026, in particolare per gli iPhone.
Gli utenti interessati a un aggiornamento hardware potrebbero trovarsi di fronte a dispositivi più costosi, segnando una nuova fase in cui anche un colosso come Apple non è immune dalle tensioni del mercato.