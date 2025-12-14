Ecco quanto ha venduto Witchfire in accesso anticipato

Witchfire è stato disponibile per alcuni mesi in esclusiva su Epic Games Store , quindi è arrivato anche su Steam. Il post dell'annuncio non esplode il dato, quindi non sappiamo dove abbia venduto di più.

Ottime vendite

Come possiamo considerare le 500.000 copie vendute da Witchfire? Ottime, visto che per la maggior parte del tempo il team di sviluppo ha avuto una media di 12 persone, come spiegato in un vecchio post sul blog ufficiale di The Astronauts.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Quindi, nonostante sia in lavorazione da anni e nonostante appaia molto rifinito dal punto di vista tecnico, i costi di sviluppo dovrebbero essere stati contenuti.

Cosa ci aspetta nel futuro di Witchfire? Facile: ci stiamo avvicinando al lancio della versione 1.0. Stando al calendario pubblicato qualche tempo fa, dopo The Reckoning, che è l'ottavo aggiornamento maggiore, sarà la volta dell'aggiornamento Redacted, che aggiungerà una nuova regione, delle nuove lingue e darà un'anteprima della storia.

Quindi arriverà l'aggiornamento finale, in cui la storia sarà completata e che avrà dei contenuti ancora da annunciare. Entrambi gli aggiornamenti mancanti sono previsti per il 2026. Immaginiamo che Redacted arriverà a metà anno e la versione 1.0 a fine anno, ma non ci sono conferme in merito.