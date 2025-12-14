Clive Barker's Hellraiser: Revival si mostra in un video diario sulla "visione" del gioco horror

Saber Interactive e Boss Team Games hanno pubblicato un nuovo video diario per Clive Barker's Hellraiser: Revival, che discute in particolare la "visione" sulla quale è stato costruito il nuovo videogioco incentrato sulla celebre serie horror.
Per l'occasione è stato invitato Doug Bradley come ospite speciale, la voce di Pinhead, insieme a diversi sviluppatori responsabili del progetto, per parlare della direzione che stanno prendendo il personaggio e il suo mondo nel nuovo titolo horror in prima persona.
Oltre a queste informazioni, il video riportato qui sotto contiene anche varie sequenze di gameplay, consentendo di vedere qualcosa di più sul gioco stesso.
Il ritorno di un classico dell'horror
Clive Barker's Hellraiser: Revival è il nuovo survival horror di Saber Interactive annunciato l'estate scorsa e incentrato sulla serie di horror ideata da Barker, che dovrebbe fornire un nuovo punto di vista sull'oscuro universo del franchise.
Il mese scorso abbiamo visto un video incentrato sul gameplay, mentre in questo caso vediamo un approfondimento che prende in considerazione anche motivazioni, punti di vista e in generale la visione alla base del progetto videoludico.
Non si tratta infatti di una semplice trasposizione in videogioco, con Clive Barker's Hellraiser: Revival che dovrebbe inserirsi in maniera organica all'interno del franchise, facendo da complemento interattivo all'esperienza dei film.
Il gioco ci fa scoprire la storia di Aidan, che deve sbloccare i poteri oscuri della Genesis Configuration, una misteriosa scatola rompicapo, per salvare la sua ragazza da un abisso infernale.
Nei panni di Aidan, ci troviamo a sfruttare le abilità infernali della scatola per sopravvivere al patto con il sinistro Pinhead e combattere contro la setta perversa che lo venera insieme ai Cenobiti.