Clive Barker's Hellraiser: Revival si mostra in un video diario sulla "visione" del gioco horror

Saber Interactive e Boss Team Games hanno pubblicato un nuovo video diario per Clive Barker's Hellraiser: Revival, che discute in particolare la "visione" sulla quale è stato costruito il nuovo videogioco incentrato sulla celebre serie horror.

Per l'occasione è stato invitato Doug Bradley come ospite speciale, la voce di Pinhead, insieme a diversi sviluppatori responsabili del progetto, per parlare della direzione che stanno prendendo il personaggio e il suo mondo nel nuovo titolo horror in prima persona.

Oltre a queste informazioni, il video riportato qui sotto contiene anche varie sequenze di gameplay, consentendo di vedere qualcosa di più sul gioco stesso.