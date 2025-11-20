Il gameplay di Clive Barker's Hellraiser: Revival è stato mostrato con un trailer

Nel trailer è possibile vedere alcuni degli scenari che avremo modo di visitare durante la campagna di Clive Barker's Hellraiser: Revival, ma soprattutto una gran quantità di scene terribili e sanguinolente , frutto del culto per il dolore che caratterizza i Cenobiti e che contribuisce a creare un senso di tensione costante.

Con l'attore Doug Bradley nuovamente nei panni del potentissimo Pinhead , nel gioco ci troveremo a controllare Aidan, determinato a salvare la sua ragazza e pronto dunque ad affrontare orde di maniaci e raccapriccianti Cenobiti nel tentativo di salvare la sua anima dall'eterno supplizio.

Una trasposizione da paura

Annunciato lo scorso luglio, Clive Barker's Hellraiser: Revival non dispone ancora di una data di uscita ma sembra avere tutte le carte in regola per consegnarci una trasposizione terrificante, estremamente fedele ai temi e alle atmosfere dei film di Hellraiser.

Le sequenze del trailer in tal senso sono molto interessanti e riportano alla mente per molti versi la serie Outlast, sebbene in questo caso l'esperienza survival non sia affatto passiva e sia possibile affrontare i nemici, volendo anche prendendoli alla sprovvista alle spalle.