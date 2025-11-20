Il gameplay di Clive Barker's Hellraiser: Revival è stato mostrato con un trailer

Saber Interactive ha pubblicato il primo trailer del gameplay di Clive Barker's Hellraiser: Revival, l'inquietante survival horror a base single player ispirato alla celebre saga cinematografica, a sua volta tratta dai romanzi dello scrittore inglese.
Con l'attore Doug Bradley nuovamente nei panni del potentissimo Pinhead, nel gioco ci troveremo a controllare Aidan, determinato a salvare la sua ragazza e pronto dunque ad affrontare orde di maniaci e raccapriccianti Cenobiti nel tentativo di salvare la sua anima dall'eterno supplizio.
Nel trailer è possibile vedere alcuni degli scenari che avremo modo di visitare durante la campagna di Clive Barker's Hellraiser: Revival, ma soprattutto una gran quantità di scene terribili e sanguinolente, frutto del culto per il dolore che caratterizza i Cenobiti e che contribuisce a creare un senso di tensione costante.
Utilizzando le armi più disparate, insieme ad alcune abilità speciali donateci dalla misteriosa Configurazione del Lamento, dovremo dunque combattere nel disperato tentativo di ritrovare la nostra ragazza e fuggire con lei da questa sorta di anticamera dell'inferno.
Una trasposizione da paura
Annunciato lo scorso luglio, Clive Barker's Hellraiser: Revival non dispone ancora di una data di uscita ma sembra avere tutte le carte in regola per consegnarci una trasposizione terrificante, estremamente fedele ai temi e alle atmosfere dei film di Hellraiser.
Le sequenze del trailer in tal senso sono molto interessanti e riportano alla mente per molti versi la serie Outlast, sebbene in questo caso l'esperienza survival non sia affatto passiva e sia possibile affrontare i nemici, volendo anche prendendoli alla sprovvista alle spalle.