Apple iPhone 16 è ora al prezzo più basso di sempre su Amazon durante il Black Friday

Il Black Friday 2025 di Amazon Italia è finalmente iniziato e possiamo accedere a tante promozioni interessanti. Ad esempio, possiamo comprare un Apple iPhone 16 in sconto a un prezzo speciale. La promozione porta il gioco a 679€ invece di 879€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.
Le caratteristiche dell'Apple iPhone 16
Apple iPhone 16 propone come schermo un Super Retina XDR da 6,1 pollici, la cui resistenza è garantita dal Ceramic Shield di ultima generazione. Sotto la scocca trovate inoltre un chip A18 e una batteria con una durata da 22 ore (la durata effettiva può variare in base all'utilizzo).
Potete inoltre aspettarvi una fotocamera Fusion da 48MP con tanto di teleobiettivo 2x, con il Controllo fotocamera che permette di accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo. Non mancano poi gli Stili fotografici.