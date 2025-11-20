Apple iPhone 16 è ora al prezzo più basso di sempre su Amazon durante il Black Friday

Il Black Friday 2025 di Amazon Italia è finalmente iniziato e possiamo accedere a tante promozioni interessanti. Ad esempio, possiamo comprare un Apple iPhone 16 in sconto a un prezzo speciale. La promozione porta il gioco a 679€ invece di 879€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.