Astro Bot è in forte sconto su Amazon grazie alle offerte del Black Friday

Il platform di punta su PS5

Astro Bot è un'avventura platform realizzata da Team Asobi in esclusiva per PS5. Al centro della scena c'è Astro, il simpatico robottino ormai simbolo delle console Sony, impegnato in una missione di salvataggio interstellare dopo che la sua astronave, ispirata al design della PS5, è stata distrutta da un alieno noto come Space Bully Nebulax. Per ricostruire la nave e riunire il suo equipaggio, Astro si servirà del Dual Speeder, una navetta che richiama il controller DualSense, esplorando più di cinquanta pianeti e affrontando nemici imponenti e creature eccentriche.

Il titolo valorizza appieno le caratteristiche del DualSense, offrendo un'esperienza sensoriale che rende ogni salto, attacco e interazione con l'ambiente più coinvolgente. Astro Bot è anche un tributo alla lunga storia di PlayStation: nel corso dell'avventura, i giocatori possono incontrare oltre centocinquanta personaggi iconici provenienti da saghe celebri come God of War, Uncharted, Horizon, Devil May Cry e molte altre.