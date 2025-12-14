Arcade1Up potrebbe stare per chiudere, secondo voci interne al produttore di cabinati arcade

"Arcade1Up sta chiudendo le sue operazioni", si legge nella presunta email interna , "per la maggior parte di noi, l'ultimo giorno sarà questo venerdì", riferendosi proprio a questa settimana, a quanto pare.

Incertezza sul futuro del brand

Il "futuro del brand" sarebbe incerto, anche se alcune sezioni sembra possano essere destinati ad andare avanti, dunque non è chiaro quali siano le conseguenze effettive di questa situazione sull'intera azienda.



A confermare potenzialmente questa brutta notizia ci sarebbe anche un recente post di Code Mystics, compagnia che ha collaborato con Arcade1Up, nel quale viene spiegato cosa possa succedere nel caso in cui i server dovessero essere disattivati.

Arcade1Up è stata fondata nel 2018 come sussidiaria di Tastemakers e si è specializzata nella riproduzione di classici cabinati arcade, riprodotti fedelmente ma in gran parte costruiti in scale 3/4 rispetto agli originali, avviando una produzione di notevole ampiezza.

A questo punto attendiamo ulteriori informazioni sulla situazione di Arcade1Up, possibilmente da fonti ufficiali.