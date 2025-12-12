Se avete giocato con il Quickshot siete abbastanza vecchi da emozionarvi per l'annuncio del TheQuickshot II

Retro Games e PLAION REPLAI hanno annunciato il TheQuickshot II , un joystick che celebra una delle periferiche di controllo più diffuse ai tempi del Commodore 64 e dell'Amiga , che sarà disponibile a partire dal 30 gennaio 2026, al prezzo di 29,99 euro. Chiaramente è una reintepretazione moderna, con tante caratteristiche aggiornate. Il comunicato di annuncio ci spiega che "per milioni di giocatori negli anni '80 e nei primi anni '90, il Quickshot II non era semplicemente un controller: era IL controller." Affermazione che non è troppo lontana dal vero.

Caratteristiche del TheQuickshot II

Come potete vedere dalla foto pubblicata qui di seguito, era caratterizzato dal classico design a cloche da flight-stick, con tanto di grilletto. Il nuovo modello riprende la forma del Quickshot II, il modello più celebre, ma offre una connessione USB e più tasti.

Il TheQuickshot II con la sua scatola

Il TheQuickshot II mira a riprodurre lo stesso feeling, migliorandolo al tempo stesso per renderlo più affidabile. In effetti il Quickshot originale era abbastanza fragile. Tanto fragile.

Le caratteristiche principali del TheQuickshot II includono: otto pulsanti di azione e funzione, inclusi due pulsanti di fuoco e sei pulsanti funzionali per una piena esperienza da gamepad; design a giunto sferico flottante che consente movimenti circolari fluidi e precisi in otto direzioni; struttura completamente a microswitch (un'innovazione RGL) per ogni input direzionale e pulsante di fuoco, garantendo precisione e reattività; interruttore per l'auto-fire; una funzione chiave del successo del Quickshot II originale; impugnatura ergonomica progettata per un comfort prolungato durante lunghe sessioni di gioco; ventose stabilizzanti per un controllo sicuro con una sola mano su superfici piane.

Retro Games ci tiene a specificare che il TheQuickshot II è compatibile con tutte le sue console, mini o maxi che siano. Nella confezione, oltre al joystick, si trova un cavo USB-A da 1,8m.

"Il Quickshot II originale è uno dei controller più riconoscibili dell'era degli home computer. Per molti di noi è stato il primo assaggio di un gameplay davvero immersivo: un controller potente, preciso e pensato per l'azione in stile arcade. Con TheQuickshot II volevamo onorare quella tradizione migliorandola per il giocatore moderno.

Questa nuova versione rimane fedele allo spirito dell'originale, a partire dalla sua ergonomia, ma aggiunge l'affidabilità e la funzionalità richieste oggi. È un pezzo di storia videoludica, rinato per i giocatori che lo ricordano e per quelli che stanno per scoprirlo," ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games.