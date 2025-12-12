5

Se avete giocato con il Quickshot siete abbastanza vecchi da emozionarvi per l'annuncio del TheQuickshot II

Gli appassionati di retrogaming saranno contenti dell'annuncio del TheQuickshot II, nuova versione di un joystick storico.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/12/2025
Una foto del Quickshot

Retro Games e PLAION REPLAI hanno annunciato il TheQuickshot II, un joystick che celebra una delle periferiche di controllo più diffuse ai tempi del Commodore 64 e dell'Amiga, che sarà disponibile a partire dal 30 gennaio 2026, al prezzo di 29,99 euro. Chiaramente è una reintepretazione moderna, con tante caratteristiche aggiornate. Il comunicato di annuncio ci spiega che "per milioni di giocatori negli anni '80 e nei primi anni '90, il Quickshot II non era semplicemente un controller: era IL controller." Affermazione che non è troppo lontana dal vero.

Caratteristiche del TheQuickshot II

Come potete vedere dalla foto pubblicata qui di seguito, era caratterizzato dal classico design a cloche da flight-stick, con tanto di grilletto. Il nuovo modello riprende la forma del Quickshot II, il modello più celebre, ma offre una connessione USB e più tasti.

Il TheQuickshot II con la sua scatola
Il TheQuickshot II con la sua scatola

Il TheQuickshot II mira a riprodurre lo stesso feeling, migliorandolo al tempo stesso per renderlo più affidabile. In effetti il Quickshot originale era abbastanza fragile. Tanto fragile.

The C64 Mini: Black Edition è ora in vendita in Italia, il ritorno del Commodore 64 in una nuova versione The C64 Mini: Black Edition è ora in vendita in Italia, il ritorno del Commodore 64 in una nuova versione

Le caratteristiche principali del TheQuickshot II includono: otto pulsanti di azione e funzione, inclusi due pulsanti di fuoco e sei pulsanti funzionali per una piena esperienza da gamepad; design a giunto sferico flottante che consente movimenti circolari fluidi e precisi in otto direzioni; struttura completamente a microswitch (un'innovazione RGL) per ogni input direzionale e pulsante di fuoco, garantendo precisione e reattività; interruttore per l'auto-fire; una funzione chiave del successo del Quickshot II originale; impugnatura ergonomica progettata per un comfort prolungato durante lunghe sessioni di gioco; ventose stabilizzanti per un controllo sicuro con una sola mano su superfici piane.

Retro Games ci tiene a specificare che il TheQuickshot II è compatibile con tutte le sue console, mini o maxi che siano. Nella confezione, oltre al joystick, si trova un cavo USB-A da 1,8m.

"Il Quickshot II originale è uno dei controller più riconoscibili dell'era degli home computer. Per molti di noi è stato il primo assaggio di un gameplay davvero immersivo: un controller potente, preciso e pensato per l'azione in stile arcade. Con TheQuickshot II volevamo onorare quella tradizione migliorandola per il giocatore moderno.

Questa nuova versione rimane fedele allo spirito dell'originale, a partire dalla sua ergonomia, ma aggiunge l'affidabilità e la funzionalità richieste oggi. È un pezzo di storia videoludica, rinato per i giocatori che lo ricordano e per quelli che stanno per scoprirlo," ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games.

#Retrogaming
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Se avete giocato con il Quickshot siete abbastanza vecchi da emozionarvi per l'annuncio del TheQuickshot II