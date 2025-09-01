1

Kirby Air Riders e Leggende Pokémon Z-A risalgono, ma tra i più attesi di Famitsu c'è sempre il re indiscusso

Famitsu ha reso disponibile le liste dei giochi più attesi dai suoi lettori nipponici: Kirby Air Riders e Leggende Pokémon Z-A hanno sempre più spazio, ma non possono minacciare la prima posizione.

01/09/2025
Kirby su un cart a stella in Kirby Air Riders
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Famitsu ha reso disponibili la nuova classifica dei giochi più attesi dai propri utenti, permettendoci così di vedere quali sono i gusti nipponici e confrontarli con i nostri, per comprendere le differenze con una parte del mondo così lontana.

Ecco la lista dei giochi più attesi dagli utenti di Famitsu tra il 6 e 19 agosto:

  1. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 991 voti
  2. [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 572 voti
  3. [PS5] Pragmata - 477 voti
  4. [NS2] Kirby Air Riders - 424 voti
  5. [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 336 voti
  6. [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 334 voti
  7. [NS2] Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 323 voti
  8. [PS5] Resident Evil Requiem - 286 voti
  9. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 283 voti
  10. [PS5] Persona 4 Revival - 281 voti
  11. [NSW] Shuten Order - 249 voti
  12. [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter - 223 voti
  13. [PS5] Silent Hill f - 191 voti
  14. [NSW] Everybody's Golf Hot Shots - 143 voti
  15. [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 159 voti
  16. [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 156 voti
  17. [NSW] Rhythm Heave Groove - 154 voti
  18. [PS5] Everybody's Golf Hot Shots - 143 voti
  19. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 140 voti
  20. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 138 voti
  21. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 127 voti
  22. [NSW] Atelier Resleriana - 124 voti
  23. [NS2] Splatoon Raiders - 122 voti
  24. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 120 voti
  25. [NSW] Professor Layton e il nuovo mondo a vapore - 119 voti
  26. [NS2] Professor Layton e il nuovo mondo a vapore - 117 voti
  27. [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 114 voti
  28. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 113 voti
  29. [PS5] Ghost of Yotei - 111 voti
  30. [NSW] Fate/Extra Record - 103 voti

I dettagli sulla lista dei giochi più attesi

Come potete vedere, 11 posizioni su 30 sono per PS5, mentre le restanti vengono suddivise tra Nintendo Switch 2 (7 posizioni) e Nintendo Switch (12 posizioni) con la console più vecchia di Nintendo che continua a dominare, anche perché di molti titoli in arrivo non vi è una versione specifica per Nintendo Switch 2.

Non stupitevi infine se non vedete alcuna voce per Xbox, visto che la console vende troppo poco e non ci sono sufficienti giocatori che votino tali versioni dei videogiochi in lista. Nel complesso, non stupisce nemmeno il fatto che Dragon Quest continui a dominare: abbiamo la certezza che le due versioni del gioco continueranno a essere in cima alla classifica fino all'uscita.

Kirby Air Riders, provata in anteprima la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 Kirby Air Riders, provata in anteprima la nuova esclusiva Nintendo Switch 2

Anche Pragmata continua a fare bene, mentre Kirby Air Riders risale grazie al recente Direct dedicato. Nel mentre l'uscita si avvicina, anche l'eccitazione per Leggende Pokémon Z-A ottiene spazio nelle menti dei giocatori.

