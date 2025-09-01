Kirby Air Riders e Leggende Pokémon Z-A risalgono, ma tra i più attesi di Famitsu c'è sempre il re indiscusso

Famitsu ha reso disponibili la nuova classifica dei giochi più attesi dai propri utenti, permettendoci così di vedere quali sono i gusti nipponici e confrontarli con i nostri, per comprendere le differenze con una parte del mondo così lontana.
Ecco la lista dei giochi più attesi dagli utenti di Famitsu tra il 6 e 19 agosto:
- [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 991 voti
- [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 572 voti
- [PS5] Pragmata - 477 voti
- [NS2] Kirby Air Riders - 424 voti
- [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 336 voti
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 334 voti
- [NS2] Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - 323 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 286 voti
- [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 283 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 281 voti
- [NSW] Shuten Order - 249 voti
- [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter - 223 voti
- [PS5] Silent Hill f - 191 voti
- [NSW] Everybody's Golf Hot Shots - 143 voti
- [PS5] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 159 voti
- [NSW] Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - 156 voti
- [NSW] Rhythm Heave Groove - 154 voti
- [PS5] Everybody's Golf Hot Shots - 143 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 140 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 138 voti
- [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 127 voti
- [NSW] Atelier Resleriana - 124 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 122 voti
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 120 voti
- [NSW] Professor Layton e il nuovo mondo a vapore - 119 voti
- [NS2] Professor Layton e il nuovo mondo a vapore - 117 voti
- [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 114 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 113 voti
- [PS5] Ghost of Yotei - 111 voti
- [NSW] Fate/Extra Record - 103 voti
I dettagli sulla lista dei giochi più attesi
Come potete vedere, 11 posizioni su 30 sono per PS5, mentre le restanti vengono suddivise tra Nintendo Switch 2 (7 posizioni) e Nintendo Switch (12 posizioni) con la console più vecchia di Nintendo che continua a dominare, anche perché di molti titoli in arrivo non vi è una versione specifica per Nintendo Switch 2.
Non stupitevi infine se non vedete alcuna voce per Xbox, visto che la console vende troppo poco e non ci sono sufficienti giocatori che votino tali versioni dei videogiochi in lista. Nel complesso, non stupisce nemmeno il fatto che Dragon Quest continui a dominare: abbiamo la certezza che le due versioni del gioco continueranno a essere in cima alla classifica fino all'uscita.
Anche Pragmata continua a fare bene, mentre Kirby Air Riders risale grazie al recente Direct dedicato. Nel mentre l'uscita si avvicina, anche l'eccitazione per Leggende Pokémon Z-A ottiene spazio nelle menti dei giocatori.