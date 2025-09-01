Kirby Air Riders e Leggende Pokémon Z-A risalgono, ma tra i più attesi di Famitsu c'è sempre il re indiscusso

Famitsu ha reso disponibili la nuova classifica dei giochi più attesi dai propri utenti, permettendoci così di vedere quali sono i gusti nipponici e confrontarli con i nostri, per comprendere le differenze con una parte del mondo così lontana.

I dettagli sulla lista dei giochi più attesi

Come potete vedere, 11 posizioni su 30 sono per PS5, mentre le restanti vengono suddivise tra Nintendo Switch 2 (7 posizioni) e Nintendo Switch (12 posizioni) con la console più vecchia di Nintendo che continua a dominare, anche perché di molti titoli in arrivo non vi è una versione specifica per Nintendo Switch 2.

Non stupitevi infine se non vedete alcuna voce per Xbox, visto che la console vende troppo poco e non ci sono sufficienti giocatori che votino tali versioni dei videogiochi in lista. Nel complesso, non stupisce nemmeno il fatto che Dragon Quest continui a dominare: abbiamo la certezza che le due versioni del gioco continueranno a essere in cima alla classifica fino all'uscita.

Anche Pragmata continua a fare bene, mentre Kirby Air Riders risale grazie al recente Direct dedicato. Nel mentre l'uscita si avvicina, anche l'eccitazione per Leggende Pokémon Z-A ottiene spazio nelle menti dei giocatori.