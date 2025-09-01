Il cosplay di Boa Hancock da One Piece di Irine Meier sfoggia tutto il fascino della Principessa Serpente

One Piece nel corso delle lunghissime avventure di Rufy e della sua ciurma ha introdotto decine e decine di personaggi secondari, alcuni dei quali sono diventati tra i favoriti dei fan. Tra questi c'è anche Boa Hancock, che torna protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay firmato da Irine Meier.

Boa Hancock, nota anche come la leggendaria "Principessa Serpente", guida con fierezza le Piratesse Kuja, una temibile ciurma tutta al femminile proveniente dall'isola di Amazon Lily e ha fatto anche parte della Flotta dei Sette, l'élite di pirati che collaborano strategicamente con il Governo Mondiale. Grazie al Frutto del Diavolo Mero Mero, Hancock possiede abilità uniche: può trasformare in pietra chiunque venga sopraffatto dal desiderio nei suoi confronti o sia colpito dai suoi attacchi, sfruttando la propria bellezza come arma letale. Un potere a quanto pare del tutto inefficace contro Rufy, totalmente immune al suo fascino, ma che anzi, ha involontariamente rapito il cuore di questa piratessa.