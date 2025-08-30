Il cosplay di EVA da Metal Gear Solid Delta: Snake Eater firmato da peachmilky è ricco di fascino

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è finalmente disponibile su PC e console PlayStation e Xbox, permettendo ai fan storici della saga Konami di tornare nei panni di Naked Snake e offrendo al contempo alla nuova generazione l'opportunità di scoprire uno dei titoli più amati di sempre. Per celebrare il lancio del remake, peachmilky ha realizzato uno splendido cosplay di EVA, uno dei personaggi più iconici della serie.

EVA fa il suo debutto come misteriosa spia del KGB, con il compito di affiancare Naked Snake durante l'operazione segreta Snake Eater. Si presenta come una femme fatale capace di usare il proprio fascino per raggiungere i suoi obiettivi, ma dietro l'apparenza seducente si cela una donna intelligente, abile nel gestire situazioni complesse e profondamente legata ai suoi ideali.