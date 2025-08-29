Rumi nel cosplay di farahrush da Kpop Demon Hunters è perfetta in ogni dettaglio

Kpop Demon Hunters è stato un enorme successo e ovviamente anche il mondo del cosplay non ha mancato di devolvere la propria creatività verso l'opera di Netflix. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Rumi realizzato da farahrush.
Rumi è una delle protagoniste di Kpop Demon Hunters e divide la propria vita tra il canto e i combattimenti con i demoni. Nel film appare in più outift ovviamente, ma per questo cosplay farahrush ha optato per una specifica tenuta da ballo.
Le foto del cosplay di Rumi
farahrush ci mostra svariate fotografie del proprio cosplay, che permettono di notare l'effetto d'insieme totale. La cosplay spiega che ci sono ancora dei dettagli che vuole migliorare, compresa una nuova parrucca e nuovi stivali. Nelle ultime foto vediamo poi i suoi lavori con la cucitrice, nella creazione del costume.
