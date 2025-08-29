Rumi nel cosplay di farahrush da Kpop Demon Hunters è perfetta in ogni dettaglio

Kpop Demon Hunters è stato un enorme successo e ovviamente anche il mondo del cosplay non ha mancato di devolvere la propria creatività verso l'opera di Netflix. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Rumi realizzato da farahrush.

Rumi è una delle protagoniste di Kpop Demon Hunters e divide la propria vita tra il canto e i combattimenti con i demoni. Nel film appare in più outift ovviamente, ma per questo cosplay farahrush ha optato per una specifica tenuta da ballo.