Scott Pilgrim EX, il nuovo gioco è colorato ed esplosivo come il cartone

Il pazzo universo creato dalla matita di Bryan Lee O'Malley, però, ha visto di recente un rinnovato interesse, con un sequel animato su Netflix e, adesso, un nuovo picchiaduro a scorrimento realizzato dal team canadese dietro all'ottimo TMNT: Shredder's Revenge. Tra mazzate a bagnini vegani e riferimenti nerd a destra e sinistra, la demo di Scott Pilgrim EX provata alla Gamescom 2025 ci ha dato un'idea di cosa aspettarci e quali sono le differenze e le novità rispetto al vecchio beat 'em up di Ubisoft.

L'annuncio che Tribute Games fosse al lavoro su un nuovo gioco di Scott Pilgrim ha preso i fan alla sprovvista. Dopotutto l'originale Scott Pilgrim vs. the World: The Game (quello realizzato da Ubisoft nel 2010) si era guadagnato un discreto seguito di appassionati, prima però di sparire di punto in bianco dagli store digitali ed essere riproposto qualche anno dopo in versione rimasterizzata.

Un'avventura tutta nuova

Anziché raccontare di nuovo la storia originale o realizzare un tie-in di Scott Pilgrim Takes Off, Tribute Games ha collaborato assieme a Bryan Lee O'Malley per scrivere un'avventura completamente nuova. Stavolta Toronto è finita nelle mani di tre fazioni rivali: i Vegani, i Robot e i Demoni (ricordate, è sempre Scott Pilgrim) si sono spartiti il controllo della città canadese, e a finirci di mezzo sono i Sex Bob-Omb.

Scott e Ramona alle prese con un'intera spiaggia di vegani

Tutti i membri della band, fatta eccezione per Scott, vengono rapiti, e così il protagonista chiede a Ramona e ai suoi Evil Ex di aiutarlo a trovare e salvare i suoi amici. Anche se la trama è concettualmente ambientata dopo la serie Netflix, sarà meglio non farsi troppe domande se qualche evento va in contraddizione con quello che è successo nelle vecchie avventure di Scott Pilgrim. È chiaro che la storia, in questo caso, sia un pretesto per buttarsi nella mischia e fare a botte nei panni di alcuni dei personaggi più amati, ma anche di alcuni un po' più improbabili.

La demo della Gamescom ci ha infatti permesso di provare Lucas Lee e Roxy Richter, due degli ex di Ramona che sono caratterizzati da set di mosse molto diversi. Essendo una ninja, Roxy saltella prevedibilmente da una parte all'altra dello schermo, corre velocemente e usa la katana per scaraventare i nemici in aria o affettarli in volo. Lucas, con la sua stazza, è un combattente più lento, potente e capace di prese dirompenti. Inoltre ha una spettacolare special che permette di creare delle copie, parecchio utile nei momenti dove lo schermo è più affollato.

Scott e Ramona sono più bilanciati e versatili, ma sarà interessante vedere quali altri membri si aggiungeranno al cast, considerato che gli Evil Ex potrebbero aggiungere parecchia varietà con stili di gioco e abilità differenti: basti pensare a Todd, coi suoi attacchi psico-vegani, oppure ai fratelli Ken e Kyle Katayanagi, che potrebbero alternarsi in battaglia o magari addirittura essere controllati contemporaneamente.