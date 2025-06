Scott Pilgrim EX è stato annunciato con un trailer da Tribute Games

Tribute Games ha annunciato Scott Pilgrim EX al Summer Game Fest 2025, con uno spettacolare trailer che ci introduce a questa nuova, coloratissima avventura ambientata in un futuro prossimo in cui la città di Toronto è finita nelle mani di tre potenti fazioni: Vegani, Robot e Demoni.

Quando i membri della band di Scott vengono rapiti, il coraggioso personaggio decide di non fermarsi di fronte a nulla per salvarli, inclusi viaggi spaziotemporali e le inevitabili scazzottate, a cui potremo prendere parte in solitaria oppure in cooperativa per un massimo di quattro partecipanti.

Rispetto al classico Scott Pilgrim Vs. The World - The Game, gli sviluppatori hanno aggiunto spessore al sistema di combattimento, rendendolo più profondo e dotandolo di sfaccettature strategiche a tutto vantaggio della varietà del gameplay.

L'impianto potrà inoltre contare su alcuni elementi RPG: dagli emblemi agli oggetti equipaggiabili, passando per le monete che potremo spendere per personalizzare e potenziare i protagonisti, così da rendere ogni partita differente.