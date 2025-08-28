Il cosplay di Triss Merigold da The Witcher 3 firmato Vimorrigan è davvero incantevole

Torniamo nuovamente dalle parti di The Witcher 3, nuovamente preso come fonte d'ispirazione per un'altra creazione da parte di cosplayer, in questo caso con questo splendido cosplay di Triss Merigold da parte di Vimorrigan, che reinterpreta il soggetto in maniera davvero incantevole.
Triss Merigold, com'è diventato ormai ben noto a molti, sia giocatori che utenti di Netflix, è uno dei grandi amori di Geralt di Rivia nonché uno dei personaggi preferiti in assoluto da chi segue il videogioco, i libri o la serie TV e in questo nuovo set di foto pubblicate sull'account Instagram di Vimorrigan viene rappresentata in maniera particolarmente fedele.
La riproduzione dell'elegante abito verde che è diventato uno dei più iconici per il personaggio è davvero convincente, con una costruzione piuttosto complessa di quelli che sono i vestiti più utilizzati da Triss nel suo tipico look da viaggio e da battaglia, con corsetto in pelle e una composizione ricercata di altri tessuti a coprire le varie parti del corpo.
La Triss Merigold di Vimorrigan
In questo set di immagini, la maga è rappresentata caratterizzata dal look classico visibile anche nei videogiochi, sfruttando appieno tutta la bellezza intrinseca del personaggio in questione.
L'interpretazione di Vimorrigan è particolarmente riuscita, considerando l'ottima ricostruzione di uno degli abiti più noti di Triss e l'iconica acconciatura rossa, oltre a un particolare effetto speciale che riproduce una sorta di magia del fuoco.
Se cercate altre interpretazioni del medesimo personaggio, vi rimandiamo al cosplay di Triss Merigold al mare di Masha Gotye, al cosplay di purple.amelie, a quello di marukeehl e al cosplay firmato Irine Meier.