Il cosplay di Triss Merigold da The Witcher 3 firmato Vimorrigan è davvero incantevole

Torniamo nuovamente dalle parti di The Witcher 3, nuovamente preso come fonte d'ispirazione per un'altra creazione da parte di cosplayer, in questo caso con questo splendido cosplay di Triss Merigold da parte di Vimorrigan, che reinterpreta il soggetto in maniera davvero incantevole.

Triss Merigold, com'è diventato ormai ben noto a molti, sia giocatori che utenti di Netflix, è uno dei grandi amori di Geralt di Rivia nonché uno dei personaggi preferiti in assoluto da chi segue il videogioco, i libri o la serie TV e in questo nuovo set di foto pubblicate sull'account Instagram di Vimorrigan viene rappresentata in maniera particolarmente fedele.

La riproduzione dell'elegante abito verde che è diventato uno dei più iconici per il personaggio è davvero convincente, con una costruzione piuttosto complessa di quelli che sono i vestiti più utilizzati da Triss nel suo tipico look da viaggio e da battaglia, con corsetto in pelle e una composizione ricercata di altri tessuti a coprire le varie parti del corpo.