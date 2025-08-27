Astroneer: Megatech è il nuovo DLC gratis annunciato per il sandbox sci-fi, con trailer e periodo d'uscita

Con la presentazione di Starseeker: Astroneer Expeditions si poteva pensare che il ciclo vitale dell'originale fosse terminato, e invece System Era Softworks ha annunciato di recente l'arrivo di Astroneer: Megatech, un nuovo e sostanzioso DLC gratuito per il gioco sandbox fantascientifico, con periodo di uscita e trailer.
Il nuovo aggiornamento con contenuti inediti è previsto arrivare a novembre, con data ancora da precisare, e porterà con sé diverse novità interessanti: sarà inoltre gratuito, cosa che lo rende ulteriormente interessante anche per tutti coloro che nel frattempo potrebbero essersi allontanati dal gioco.
Il nuovo DLC introduce delle strutture di notevoli dimensioni da costruire, oltre a metodi nuovi per raccogliere e trasportare i materiali necessari per la costruzione di questi nuovi elementi.
Grandi strutture e navi, forse anche basi orbitali
Non c'è ancora una descrizione molto dettagliata di Astroneer: Megatech, ma intanto il team System Era Softworks ha pubblicato un primo trailer che mostra qualcosa delle principali novità previste in questa nuova aggiunta gratuita.
A quanto pare, l'elemento principale di questo DLC è la possibilità di creare struttura particolarmente ampie, portando le possibilità di costruzione e personalizzazione a nuovi livelli rispetto a quanto visto finora.
In base a quanto possiamo vedere nel trailer, pare che Megatech consenta di costruire basi più grandi, inviare shuttle automaticamente verso altri pianeti, costruire navi di dimensioni enormi e forse anche strutture orbitali intorno ad alcuni pianeti, ma restiamo comunque in attesa di ulteriori dettagli ufficiali.
Dopo il successo di Astroneer, a cui ha contribuito anche l'arrivo su Game Pass, Devolver Digital ha acquisito il team System Era Softworks.