Astroneer: Megatech è il nuovo DLC gratis annunciato per il sandbox sci-fi, con trailer e periodo d'uscita

Con la presentazione di Starseeker: Astroneer Expeditions si poteva pensare che il ciclo vitale dell'originale fosse terminato, e invece System Era Softworks ha annunciato di recente l'arrivo di Astroneer: Megatech, un nuovo e sostanzioso DLC gratuito per il gioco sandbox fantascientifico, con periodo di uscita e trailer.

Il nuovo aggiornamento con contenuti inediti è previsto arrivare a novembre, con data ancora da precisare, e porterà con sé diverse novità interessanti: sarà inoltre gratuito, cosa che lo rende ulteriormente interessante anche per tutti coloro che nel frattempo potrebbero essersi allontanati dal gioco.

Il nuovo DLC introduce delle strutture di notevoli dimensioni da costruire, oltre a metodi nuovi per raccogliere e trasportare i materiali necessari per la costruzione di questi nuovi elementi.