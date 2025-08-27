Molti giochi su Unreal Engine 5 hanno problemi di prestazioni? Colpa degli sviluppatori, per Epic Games

Nonostante le grandi evoluzioni tecniche apportate, molti giochi basati su Unreal Engine 5 soffrono di problemi soprattutto sul fronte delle prestazioni, e la cosa è ormai nota, tanto da essere stata discussa dallo stesso CEO di Epic Games, Tim Sweeney, il quale ha però riversato la colpa sugli sviluppatori.

Intervistato dalla rivista coreana This is Game, il CEO di Epic Games non ha usato giri di parole per rispondere alla domanda sui problemi tecnici rilevati in molti casi nei giochi incentrati su Unreal Engine 5, sostenendo che si tratta di questioni legate al processo di sviluppo, dunque non intrinsecamente legati al motore grafico.

Molti sviluppatori iniziano a lavorare su hardware di alto profilo e poi effettuano ottimizzazione e testing per configurazioni più basse nelle fasi finali dello sviluppo, ha riferito Sweeney, cosa che può facilmente far incappare in problemi che non possono essere risolti in tempo per il lancio del software.