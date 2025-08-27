Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha troppi problemi tecnici, Konami risponde e promette una patch

A quanto pare, Konami si è dimostrata piuttosto attenta ai feedback e, nelle ore scorse, ha risposto a questa situazione problematica promettendo una patch in arrivo a breve, già in lavorazione presso il team per risolvere alcuni dei maggiori elementi critici.

Nel gioco sono stati rilevati diversi inconvenienti in questo periodo di lancio, tra i quali crash e bug fastidiosi, oltre a una instabilità generale per quanto riguarda le prestazioni, con elementi critici soprattutto per quanto riguarda la versione PC.

Nonostante valutazioni generalmente positive, non c'è dubbio che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater abbia una buona dose di problemi tecnici , un po' troppi per evitare le polemiche al lancio da parte degli utenti, a cui Konami ha risposto promettendo una patch in arrivo a breve.

Primi problemi da risolvere

"Al momento, stiamo ricevendo molti report su bug e problemi in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater", ha scritto Konami in un messaggio attualmente solo in giapponese.

"Stiamo indagando sulle cause di questi problemi e stiamo attualmente lavorando a una patch che possa risolverli. Una volta che le preparazioni saranno complete, gli aggiornamenti verranno distribuiti appena possibile, forniremo ulteriori informazioni non appena la patch sarà pronta".

Un sostanzioso aggiornamento dovrebbe essere già in lavorazione presso Konami, dunque possiamo attenderci degli sviluppi a breve sulla questione, mentre alcuni problemi sono stati già segnalati come prioritari.

Tra i problemi noti segnalati da Konami c'è un crash che emerge dopo alcuni attacchi con il Survival Knife, un altro che può emergere rimuovendo il Crocodile Tap e altri bug come la possibilità che il protagonista si ritrovi bloccato a mezz'aria passando da un tronco a una scatola, oppure con movimenti limitati se si utilizza la Intruder Camera in determinate condizioni.

Sono attualmente sotto esame anche altri crash come uno che avviene durante le conversazioni radio e un altro che riguarda la presenza di coccodrilli e cibo.

Per il momento, Konami ha segnalato soprattutto bug e crash come elementi su cui sta lavorando, dunque non ci sono ancora notizie su miglioramenti alle performance, ma dovrebbero arrivare anche quelli.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.