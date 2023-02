Astroneer su Xbox Game Pass, per gli sviluppatori è stata una manna

Gli sviluppatori di Astroneer hanno parlato della loro esperienza su Xbox Game Pass in termini estremamente positivi, lodando il servizio Microsoft e ribadendo la sua straordinaria importanza, a maggior ragione per uno studio di piccole dimensioni come il loro.

Nel 2020 Phil Spencer ha rivelato quanti soldi vanno agli sviluppatori che aderiscono a Xbox Game Pass, spiegando che le somme sono variabili in base agli accordi ma che si tratta in tutti i casi di condizioni convenienti per gli autori dei giochi.

"Nel 2022 abbiamo pubblicato un articolo per sottolineare i numeri di Astroneer", ha scritto Adam Bromell. "In quel pezzo abbiamo mostrato che ai tempi avevamo oltre otto milioni di giocatori, di cui il 68% su Xbox e con un'ampia maggioranza proveniente da Game Pass."

"Ad ogni modo, da allora abbiamo superato gli undici milioni di giocatori e su Game Pass andiamo ancora forte. La nostra azienda conta appena cinquanta persone e da quando abbiamo lanciato Astroneer - inclusa la versione Game Pass - abbiamo sempre chiuso i conti quasi interamente in positivo. Non ci siamo assolutamente pentiti di questa scelta."