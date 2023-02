Sons of the Forest, un trailer del gameplay dedicato al multiplayer

IGN ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay dedicato al comparto multiplayer di Sons of the Forest, l'action survival sviluppato da Endnight Games che farà il proprio debutto in accesso anticipato su Steam a partire dal 22 febbraio.

Annunciato con un trailer ai The Game Awards 2019, Sons of the Forest ha subito diversi rinvii e l'uscita del 23 febbraio era inizialmente intesa per la versione completa, non per un early access, ma la realizzazione ha richiesto tempistiche extra.

Sequel dell'horror The Forest, il gioco ci metterà al comando di una persona inviata su di un'isola remota con l'incarico di ritrovare un miliardario scomparso, ma scopre che il luogo è abitato da orde di creature feroci e cannibali.

All'interno di un'ambientazione open world, liberamente esplorabile, potremo affrontare l'esperienza da soli o in cooperativa, condividendo con altri utenti le risorse per il crafting e coordinando le azioni durante le sequenze di combattimento per la massima efficacia.