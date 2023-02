Horizon Call of the Mountain, il trailer con Ozzy Osbourne è ovviamente fuori di testa

Ozzy Osbourne è il protagonista del nuovo trailer di Horizon Call of the Mountain: l'icona del metal ha indossato il visore PlayStation VR2 e si è divertito davvero un mondo con la nuova avventura in realtà virtuale ambientata nel mondo di Aloy.

Lo spot riprende alcune delle dinamiche del reality show The Osbournes, e infatti compare anche la moglie e manager dell'ex cantante, Sharon, che lo riprende per il baccano durante le sue sessioni di gioco e minaccia di sbatterlo fuori di casa.

Insomma, non c'è dubbio che Sony abbia realizzato un video molto simpatico per pubblicizzare l'uscita di PlayStation VR2: il nuovo visore per la realtà virtuale su PS5 arriverà nei negozi fra appena due giorni, il 22 febbraio.

In attesa del suo esordio, date un'occhiata al nostro speciale con i giochi migliori disponibili al lancio di PlayStation VR2.