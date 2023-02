Atomic Heart, video di gameplay da 17 minuti per il titolo Mundfish

Atomic Heart, l'interessante titolo d'esordio di Mundfish, è stato mostrato da Game Informer con un video di gameplay della durata di circa diciassette minuti, in cui vengono presentate diverse sequenze della campagna del gioco.

Nel filmato troviamo fasi esplorative, qualche piccolo enigma, un po' di platforming e naturalmente i combattimenti, affrontati sia con armi da botta che da fuoco per rendere al meglio le sfaccettature di un sistema di combattimento senz'altro dotato di un certo potenziale.

Certo, non tutte le promesse sono state mantenute da parte del team di sviluppo russo e alcune criticità hanno determinato per Atomic heart voti delle recensioni internazionali molto diversi tra loro, con un range che va addirittura dal 4 al 9,5.

"Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona ambientato in un universo alternativo 'sovietico'. Nei panni di un agente speciale, dovremo completare una difficile missione per conto del governo", recita la sinossi del gioco. "Ti diamo il benvenuto in un mondo utopico fondato sulla meraviglia e la perfezione, in cui l'umanità convive in armonia con fedeli robot appassionati."

"O almeno così era in passato. A pochi giorni dal lancio del nuovo sistema di controllo dei robot, solo un tragico incidente o una cospirazione globale potrebbero ostacolarlo... L'inarrestabile progresso tecnologico e gli esperimenti segreti hanno provocato l'insurrezione di creature mutanti, terribili macchine e robot superpotenziati, che ora si ribellano ai propri creatori. Solo tu potrai fermarli e scoprire le sordide verità che si celano dietro un mondo idealizzato."

"Sfruttando le abilità di combattimento conferite dal tuo guanto sperimentale e l'arsenale di lame e armi all'avanguardia, dovrai lottare per la sopravvivenza in incontri frenetici ed esplosivi. Adatta lo stile di combattimento a ogni avversario. Combina abilità e risorse, serviti dell'ambiente e potenzia l'equipaggiamento per superare ogni sfida e garantire la supremazia del bene."