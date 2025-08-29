Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha aggiornato anche i poster sexy in una maniera particolare

Questo elemento è stato replicato anche nel remake, ma con alcuni cambiamenti sorprendenti: in pratica, le foto originali sono state sostituite da altre più recenti delle medesime modelle , con una soluzione curiosa.

In quella che è una sorta di tradizione della serie, anche nell'originale Metal Gear Solid 3: Snake Eater il protagonista poteva imbattersi in alcuni poster con modelle "gravure" , un elemento ricorrente anche in altri capitoli, tra riviste e immagini più o meno sexy tratte dal vero.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si muove con un certo equilibrio fra la fedeltà all'originale e l'introduzione di alcune novità che lo rendono più moderno e giocabile al giorno d'oggi, ma tra le modifiche effettuate è notevole anche la presenza di alcuni aggiornamenti particolari ai poster sexy presenti nel classico.

Due diverse possibilità

In un'intervista pubblicata da Famitsu, il produttore creativo Yuji Korekado ha spiegato com'è andata, svelando perché il team ha deciso di ricorrere a foto diverse e più recenti.

Il piano iniziale degli sviluppatori era quello di aumentare solo la risoluzione dei poster presenti nel gioco originale, tuttavia, dopo aver deciso che il remake avrebbe incluso sia una modalità "Legacy Style", che riproduce la telecamera e i comandi del gioco originale, sia una modalità "New Style", che presenta telecamera e sistemi di gioco migliorati, anche i poster "gravure" hanno subito delle modifiche.

La modalità Legacy Style mostra infatti versioni ingrandite dei poster originali, mentre la modalità New Style mostra poster completamente nuovi. Inoltre, i nuovi poster sono stati realizzati con un approccio del tipo "Dove sono ora?".

Korekado ha spiegato che Konami ha chiesto alle modelle originali di fornire foto recenti che le ritraessero al meglio, ottenendo però risultati differenti: alcune di loro hanno posato nuovamente in costume da bagno e abiti alla moda, replicando maggiormente le versioni originali, ma altre hanno invece scelto un approccio diverso.

Alcune di queste appaiono decisamente più vestite, mentre altre hanno addirittura fornito foto di famiglia. Questi nuovi poster non solo dimostrano lo scorrere del tempo, ma possono offrire anche una sorta di sguardo nostalgico ai vecchi giocatori, facendo riflettere sugli anni passati.