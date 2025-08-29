Qualcomm pronta a cambiare ancora i nomi dei chip: Snapdragon 8 Elite Gen 2 potrebbe diventare “Gen 5”

Qualcomm sembra intenzionata a rimescolare nuovamente le carte sulla nomenclatura dei suoi SoC. A poche settimane dallo Snapdragon Summit del 23 settembre, il chip che tutti aspettavano con il nome di Snapdragon 8 Elite Gen 2 potrebbe invece debuttare con un titolo del tutto diverso: Snapdragon 8 Elite Gen 5. L'indiscrezione arriva da Digital Chat Station su Weibo , rilanciando i dubbi su una strategia di branding che negli ultimi anni ha già creato più di un grattacapo a consumatori e produttori.

L'attuale top di gamma di Qualcomm si chiama Snapdragon 8 Elite, e in modo naturale ci si aspettava che il suo successore si presentasse come "Gen 2". Secondo i rumor, però, l'azienda avrebbe deciso di saltare direttamente al numero 5 . Il motivo? Evitare che i due chip di punta in arrivo - Snapdragon 8 Elite e Snapdragon 8 - appaiano incoerenti se affiancati. Un modo per allineare le sigle interne (come l'SM8850) con la comunicazione commerciale, anche se il risultato rischia di sembrare artificioso.

Una tradizione di nomi complessi

Non è la prima volta che Qualcomm confonde gli utenti con i suoi schemi di denominazione. Negli anni si è passati da numerazioni semplici a suffissi come "Plus", "Elite" e "Gen", senza una linea sempre coerente. Questo nuovo salto numerico potrebbe rendere ancora più difficile per i consumatori capire quale sia l'ultima generazione disponibile, soprattutto in un mercato dove la concorrenza, da Apple a MediaTek, punta a una nomenclatura più lineare.

Il leak in questione

Per ora si tratta solo di rumor, e non è escluso che Qualcomm possa ancora cambiare idea o spiegare meglio la logica dietro questa scelta. Tutti i dettagli arriveranno al prossimo Snapdragon Summit, dove il nuovo SoC top di gamma sarà finalmente svelato. Nel frattempo, resta una certezza: il 2026 si prospetta un anno cruciale per il mercato mobile, con Qualcomm, MediaTek e Apple pronte a sfidarsi non solo sui numeri delle prestazioni, ma anche - e forse troppo - su quelli dei nomi.