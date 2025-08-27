Marin Kitagawa da My Dress-Up Darling risplende nel cosplay di lunaritiecosplay

Dopo aver ottenuto grandissimo successo nel 2022, l'anime di My Dress-Up Darling è tornato con la seconda stagione, proseguendo le storie a base di cosplay, gag, amicizia, romanticismo e crescita personale create da Shin'ichi Fukuda. Oggi vi proponiamo il cosplay di Marin Kitagawa realizzato da lunaritiecosplay.

My Dress-Up Darling narra l'incontro tra due personalità apparentemente agli antipodi: Marin, una ragazza solare e fantasiosa, appassionata di cosplay ma inesperta nella realizzazione dei costumi, e Gojō, un giovane introverso e preciso, con un talento sorprendente per la sartoria. Il loro incontro dà vita a una collaborazione che va ben oltre la semplice confezione di abiti: Marin riesce finalmente a concretizzare le sue passioni, mentre Gojō scopre il valore di condividere la propria abilità con qualcuno che la apprezza.