Marin Kitagawa da My Dress-Up Darling risplende nel cosplay di lunaritiecosplay

Dopo aver ottenuto grandissimo successo nel 2022, l'anime di My Dress-Up Darling è tornato con la seconda stagione, proseguendo le storie a base di cosplay, gag, amicizia, romanticismo e crescita personale create da Shin'ichi Fukuda. Oggi vi proponiamo il cosplay di Marin Kitagawa realizzato da lunaritiecosplay.
My Dress-Up Darling narra l'incontro tra due personalità apparentemente agli antipodi: Marin, una ragazza solare e fantasiosa, appassionata di cosplay ma inesperta nella realizzazione dei costumi, e Gojō, un giovane introverso e preciso, con un talento sorprendente per la sartoria. Il loro incontro dà vita a una collaborazione che va ben oltre la semplice confezione di abiti: Marin riesce finalmente a concretizzare le sue passioni, mentre Gojō scopre il valore di condividere la propria abilità con qualcuno che la apprezza.
Un cosplay di Marin Kitagawa impeccabile
Il cosplay firmato da lunaritiecosplay immortala Marin Kitagawa nell'iconico costume da bagno nero decorato con fiori gialli visto in uno dei primissimi episodi della serie, proprio quando la ragazza, con disinvoltura, chiede a un imbarazzato Gojō di aiutarla a prendere le misure per creare un outfit perfetto.
