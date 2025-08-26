0

Shadowheart di Baldur's Gate 3 in versione goth nel cosplay di narga_lifestream

narga_lifestream ha realizzato un nuovo cosplay dedicato a Shadowheart, ma stavolta la sua interpretazione è differente visto che ha immaginato il personaggio di Baldur's Gate 3 in stile goth.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/08/2025
Shadowheart in Baldur's Gate 3

Shadowheart in stile goth è il nuovo cosplay realizzato da narga_lifestream, che ha voluto interpretare il celebre personaggio di Baldur's Gate 3 in una maniera differente. Il risultato? Molto, molto interessante.

La chierica devota a Shar che Larian Studios ha inserito nel suo straordinario RPG si mostra infatti in un abito completamente nero, con tantissimi accessori in metallo a valorizzarne il design e un paio di stivali perfettamente in linea con questo genere di estetica.

Alla fine dei conti una Shadowheart goth appare persino plausibile, laddove si voglia utilizzare questo stile per sottolineare i tormenti interiori di una delle figure centrali di Baldur's Gate 3, che non a caso ha conquistato il mondo delle cosplayer.

In attesa del prossimo capitolo

Wizards of the Coast ha confermato che Baldur's Gate 4 si farà assolutamente, sebbene il gioco non verrà realizzato da Larian Studios, che si sta occupando di un progetto differente e ancora avvolto dal mistero.

In attesa di capire di cosa si tratterà, diamo un'occhiata alle migliori interpretazioni di Shadowheart comparse negli ultimi mesi: da quella di kristy_rein_ a quelle di narga_lifestream, da quella di toriealis a quella di Irine Meier.

#Cosplay
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Shadowheart di Baldur's Gate 3 in versione goth nel cosplay di narga_lifestream