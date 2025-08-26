Shadowheart di Baldur's Gate 3 in versione goth nel cosplay di narga_lifestream

Shadowheart in stile goth è il nuovo cosplay realizzato da narga_lifestream, che ha voluto interpretare il celebre personaggio di Baldur's Gate 3 in una maniera differente. Il risultato? Molto, molto interessante.
La chierica devota a Shar che Larian Studios ha inserito nel suo straordinario RPG si mostra infatti in un abito completamente nero, con tantissimi accessori in metallo a valorizzarne il design e un paio di stivali perfettamente in linea con questo genere di estetica.
Alla fine dei conti una Shadowheart goth appare persino plausibile, laddove si voglia utilizzare questo stile per sottolineare i tormenti interiori di una delle figure centrali di Baldur's Gate 3, che non a caso ha conquistato il mondo delle cosplayer.
In attesa del prossimo capitolo
Wizards of the Coast ha confermato che Baldur's Gate 4 si farà assolutamente, sebbene il gioco non verrà realizzato da Larian Studios, che si sta occupando di un progetto differente e ancora avvolto dal mistero.
In attesa di capire di cosa si tratterà, diamo un'occhiata alle migliori interpretazioni di Shadowheart comparse negli ultimi mesi: da quella di kristy_rein_ a quelle di narga_lifestream, da quella di toriealis a quella di Irine Meier.