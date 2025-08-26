0

The Crew Motorfest Limited Edition per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo The Crew Motorfest Limited Edition per PS5 al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/08/2025
Su Amazon è disponibile The Crew Motorfest Limited Edition per PS5 a 19,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 25,66 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti di The Crew Motorfest Limited Edition

La Limited Edition include una serie di contenuti speciali, ovvero il pacchetto Fitted Jungle con:

  • Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition
  • Completo Fitted Jungle
  • Led sottoscocca e cerchioni

Si tratta del gioco di guida arcade ambientato in un festival motoristico alle Hawaii. Qui troverete veicoli di ogni genere, dalle auto a moto straordinarie con cui potrete sfrecciare senza limiti. Le gare sono altamente personalizzabili e potrete scoprire tante sfide e modalità. Se avete già amato titoli come Forza Horizon, questo gioco è decisamente perfetto per voi. Anche in questo caso potrete esplorare liberamente l'isola di O'ahu, tra giungle e strade panoramiche. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

