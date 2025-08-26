Samsung conferma il periodo di rilascio di One UI 8: ecco quando arriverà sui vari dispositivi

Dopo innumerevoli indiscrezioni e voci su One UI 8 , Samsung ha ufficialmente confermato il periodo di uscita del nuovo aggiornamento. Sarà infatti disponibile a partire dal prossimo mese, ovvero settembre. I primi dispositivi a poterne beneficiare saranno quelli della famiglia Galaxy S25, ma vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Periodo di uscita

Prima di tutto, con un post pubblicato sul blog ufficiale, Samsung ha annunciato che il rollout globale partirà da settembre 2025, precisamente con i dispositivi che fanno parte della famiglia Galaxy S25. Successivamente, l'aggiornamento arriverà anche sugli altri smartphone compatibili. Ricordiamo che invece One UI 8 è già presente sui nuovi Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, quindi alcuni utenti hanno già avuto modo di testare le novità.

Ad ogni modo, Samsung ha svelato una serie di retroscena legati allo sviluppo di One UI 8. L'azienda definisce questo aggiornamento come un'esperienza mobile completamente nuova. Facendo riferimento ai Galaxy Z Flip7, è possibile accedere alle funzioni IA in modo rapido e semplice senza aprire il dispositivo, grazie alla semplice pressione di un tasto laterale, nonché all'interfaccia ottimizzata con FlexWindow.