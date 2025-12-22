Samsung al CES 2026: quattro Tech Forum su IA, sicurezza, streaming e design

In vista del CES 2026, Samsung ha annunciato l'organizzazione di u na nuova edizione dei Samsung Tech Forum , incontri pensati per analizzare le principali trasformazioni in atto nel settore tecnologico. I forum rappresentano da alcuni anni uno spazio di discussione parallelo alla fiera, in cui dirigenti, ricercatori e professionisti dell'industria affrontano temi che vanno oltre l'annuncio delle novità hardware.

I Tech Forum di Samsung al CES 2026

I Samsung Tech Forum 2026 si terranno il 5 e 6 gennaio presso la Latour Ballroom del Wynn Las Vegas, all'interno dello spazio espositivo dell'azienda. Nel corso delle due giornate sono previsti quattro panel moderati, ciascuno dedicato a un ambito specifico e caratterizzato dalla partecipazione di dirigenti Samsung affiancati da partner industriali, accademici e osservatori del mercato.

i Tech Forum Samsung al CES 2026

Il primo incontro, in programma il 5 gennaio alle 9:00, ora locale, sarà dedicato al tema degli ecosistemi aperti e dell'intelligenza artificiale. Il panel affronterà il ruolo delle collaborazioni tra settori diversi e le condizioni necessarie affinché le tecnologie intelligenti possano integrarsi in modo efficace e naturale negli ambienti domestici e professionali.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 14:00, l'attenzione si sposterà su sicurezza e privacy nell'era dell'IA. Il dibattito analizzerà il concetto di fiducia nei sistemi intelligenti, con particolare attenzione a trasparenza, protezione dei dati e architetture sicure come fattori determinanti per una diffusione più ampia delle soluzioni basate su intelligenza artificiale. Sempre il 5 gennaio, alle 16:00, il terzo panel sarà dedicato all'evoluzione della televisione e dello streaming. Al centro della discussione ci saranno i servizi FAST, i modelli di distribuzione ibridi e il ruolo crescente dei creator, elementi che stanno ridefinendo il modo in cui i contenuti vengono prodotti, distribuiti e fruiti.

L'ultimo incontro, previsto per il 6 gennaio alle 13:00, affronterà il tema del design e del rapporto tra tecnologia e dimensione umana. Il confronto si concentrerà sulla necessità di superare approcci puramente funzionali o basati sulle specifiche tecniche, per esplorare soluzioni più espressive, guidate da nuovi materiali, intelligenza artificiale e processi creativi.

I temi trattati nei Tech Forum si collegano direttamente alle aree di sviluppo su cui Samsung sta investendo, offrendo una chiave di lettura più ampia rispetto alle singole novità di prodotto. Novità come i nuovi TV Micro RGB da 55 a 115 pollici presenti in anteprima al CES di Las Vegas.