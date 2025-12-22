Patapon 1+2 Replay ha ricevuto l'update gratis "Boss Rush Challenge"

Bandai Namco ha pubblicato un aggiornamento gratuito per Patapon 1+2 Replay intitolato "Boss Rush Challange", contenente, come dice il nome, una modalità di gioco aggiuntiva incentrata sulle sfide contro vari boss posti in sequenza.
"Affronta ondate di potenti boss con la squadra che hai creato. L'unità che porterai in battaglia utilizzerà i tuoi dati di salvataggio completati. Crea la squadra più forte per affrontare ogni boss", si legge nella descrizione ufficiale pubblicata dall'editore.
In sostanza, nella modalità Boss Rush Challenge possiamo utilizzare la squadra creata nel nostro salvataggio standard con i progressi accumulati per prendere parte a una tipologia di gioco diversa, incentrata su scontri progressivi contro boss.
Una sfida da esperti
"Ogni livello presenta un boss che cambia casualmente ogni volta! Ad ogni livello, i boss diventano più forti e appaiono in numero sempre maggiore!", Si legge inoltre nella descrizione, con questa modalità che si presenta come una sfida decisamente impegnativa e dedicata ai giocatori esperti.
"Se i tuoi Patapon devono affrontare un nemico imbattibile, potenzia la tua squadra di Patapon attraverso battaglie e allenamenti! Raduna i tuoi Patapon per la battaglia finale definitiva!"
Si tratta insomma di una classica modalità boss rush che, invece di presentare il normale andamento con livelli standard, pone sfide dirette contro i boss poste una dietro l'altra a difficoltà progressiva, rappresentando dunque una variante piuttosto impegnativa del gameplay.