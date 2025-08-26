Space Adventure Cobra: The Awakening è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Space Adventure Cobra: The Awakening è disponibile da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio che Microids ha pubblicato per celebrare l'evento.
Ispirato al manga di Buichi Terasawa del 1978, Space Adventure Cobra: The Awakening si presenta come un action platform in cui, al comando dello scaltro Cobra ma anche di altri personaggi, ci troveremo ad affrontare numerosi avversari ed enormi boss.
Il tutto nell'ambito di una storia che riprende quella dei primi dodici episodi dell'anime realizzato nel 1982, con l'apprezzatissimo arco narrativo del Tesoro di Capitan Nelson: una vera e propria opera di culto per moltissimi appassionati.
Per chi non lo conoscesse, Cobra è un avventuriero dallo spirito libero e irriverente, riconoscibile per il suo braccio sinistro cibernetico che nasconde l'arma più temuta della galassia: la Psychogun.
Un universo affascinante
Disponibile anche con una demo che consente di provare l'esperienza prima dell'acquisto, Space Adventure Cobra: The Awakening punta a ricreare fedelmente le atmosfere dell'opera originale, fondendo azione, ironia e quel tocco di mistero che ha reso il manga di Terasawa un cult.
Il gioco, come detto, si presenta come un mix di azione e piattaforme, con livelli disseminati di trappole e ostacoli che metteranno alla prova la nostra abilità e i riflessi. Tra corse frenetiche, salti acrobatici e scalate rischiose, dovremo padroneggiare non solo i movimenti del protagonista, ma anche il suo arsenale unico.
Oltre alla potentissima Psychogun, infatti, Cobra potrà contare sulla sua fedele Colt Python 77 e su di una serie di gadget iconici, tra cui il sigaro e il rampino, indispensabili per affrontare i boss più pericolosi.