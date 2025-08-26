Space Adventure Cobra: The Awakening è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Per chi non lo conoscesse, Cobra è un avventuriero dallo spirito libero e irriverente , riconoscibile per il suo braccio sinistro cibernetico che nasconde l'arma più temuta della galassia: la Psychogun.

Space Adventure Cobra: The Awakening ha una data di uscita e un nuovo trailer

Space Adventure Cobra: The Awakening è disponibile da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio che Microids ha pubblicato per celebrare l'evento.

Un universo affascinante

Disponibile anche con una demo che consente di provare l'esperienza prima dell'acquisto, Space Adventure Cobra: The Awakening punta a ricreare fedelmente le atmosfere dell'opera originale, fondendo azione, ironia e quel tocco di mistero che ha reso il manga di Terasawa un cult.

Il gioco, come detto, si presenta come un mix di azione e piattaforme, con livelli disseminati di trappole e ostacoli che metteranno alla prova la nostra abilità e i riflessi. Tra corse frenetiche, salti acrobatici e scalate rischiose, dovremo padroneggiare non solo i movimenti del protagonista, ma anche il suo arsenale unico.

Oltre alla potentissima Psychogun, infatti, Cobra potrà contare sulla sua fedele Colt Python 77 e su di una serie di gadget iconici, tra cui il sigaro e il rampino, indispensabili per affrontare i boss più pericolosi.