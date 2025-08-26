Resident Evil Requiem mattatore dei Gamescom Awards 2025, vediamo tutti i vincitori di questa edizione

Come ogni anno, anche per la fiera di quest'anno si sono tenute le premiazioni sui giochi più interessanti presentati durante l'evento, dalle quali Resident Evil Requiem è emerso come vero mattatore, considerando la quantità di premi raccolti: vediamo dunque tutti i vincitori nelle varie categorie dei Gameescom Awards 2025.

Resident Evil Requiem è stato mostrato con un trailer ufficiale durante l'Openin Night Live ed era protagonista di una demo giocabile dagli spettatori durante la fiera, cosa che ci ha anche consentito di provare il nuovo capitolo direttamente durante la Gamescom 2025.

Evidentemente, tanto è bastato per colpire nel segno, con il gioco Capcom che si porta a casa quattro premi, più il riconoscimento per la migliore lineup andato proprio alla casa di Osaka.