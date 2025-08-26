Resident Evil Requiem mattatore dei Gamescom Awards 2025, vediamo tutti i vincitori di questa edizione

Come ogni anno, anche per la fiera di quest'anno si sono tenute le premiazioni sui giochi più interessanti presentati durante l'evento, dalle quali Resident Evil Requiem è emerso come vero mattatore, considerando la quantità di premi raccolti: vediamo dunque tutti i vincitori nelle varie categorie dei Gameescom Awards 2025.
Resident Evil Requiem è stato mostrato con un trailer ufficiale durante l'Openin Night Live ed era protagonista di una demo giocabile dagli spettatori durante la fiera, cosa che ci ha anche consentito di provare il nuovo capitolo direttamente durante la Gamescom 2025.
Evidentemente, tanto è bastato per colpire nel segno, con il gioco Capcom che si porta a casa quattro premi, più il riconoscimento per la migliore lineup andato proprio alla casa di Osaka.
Tutti i premi assegnati
Resident Evil Requiem ha vinto il premio come migliore grafica, miglior audio, migliore "epica" e miglior gioco PlayStation, unico titolo a vincere una quantità del genere di premi, solitamente distribuiti su un elenco di giochi più ampio.
L'unico altro gioco a ottenere più di un riconoscimento è stato Anno 117: Pax Romana, che ha vinto sia il titolo di miglior gioco PC che il migliore stand.
Vediamo dunque l'elenco completo dei vincitori nelle varie categorie dei Gamescom Awards 2025:
- Best Visuals: Resident Evil Requiem (Capcom)
- Best Audio: Resident Evil Requiem
- Best Gameplay: Donkey Kong Bananza (Nintendo)
- Most Entertaining: Hela (Windup Games/Knights Peak)
- Most Epic: Resident Evil: Requiem
- Most Wholesome: Hela
- Games for Impact: Tiny Bookshop (Neoludic Games/Skystone Games, 2P Games)
- Best Microsoft Xbox Game: Grounded 2 (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)
- Best PC Game: Anno 117: Pax Romana (Ubisoft Mainz/Ubisoft)
- Best Sony PlayStation Game: Resident Evil Requiem
- Best Nintendo Switch 2 Game: Mario Kart World (Nintendo)
- Best Mobile Game: Love and Deepspace (Papergames/Infold Games)
Questi invece sono i premi assegnati dalla giuria:
- Best Lineup: Capcom
- Best Booth: Anno 117: Pax Romana Hands-On Booth & Ubisoft's Community Lounge
- Best Business Booth: Ubisoft's Business Lounge
- Heart of Gaming Award: Gamescom artist area
Awards assegnati dagli utenti:
- Best Trailer: Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Best Booth: The Pokémon Company
- Best Merch: Star Birds Gacha Machine