Google mette in pausa lo sviluppo di nuovi tablet: esclusi anche pieghevoli a conchiglia e anelli smart

La gamma Pixel 10 è stata ufficialmente presentata pochi giorni fa. Ebbene, l'azienda di Mountain View, in un'intervista con Bloomberg, ha spiegato meglio alcune dinamiche. Molti utenti hanno notato linee estetiche poco innovative, difatti Google ha sottolineato che i cambiamenti più importanti riguardano il software e l'intelligenza artificiale. Non è tutto, perché l'azienda non ha piani imminenti per lanciare dispositivi pieghevoli a conchiglia, né anelli smart. Inoltre, è stata confermata una pausa per quanto concerne lo sviluppo di nuovi tablet.