Google annuncia ufficialmente i nuovi Pixel 10: ecco caratteristiche, prezzi e data di uscita

È ufficiale: Google ha annunciato finalmente la nuova gamma Pixel 10 , svelando nel dettaglio le caratteristiche e le novità. Dopo innumerevoli voci al riguardo, indiscrezioni e ipotesi, l'azienda di Mountain View ha confermato alcune novità molto interessanti e ha descritto le potenzialità di questi nuovi smartphone, dall' intelligenza artificiale ancora più funzionale a un comparto fotografico che vi permetterà di realizzare scatti straordinari. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Per quanto concerne il design, la gamma Pixel 10 è progettata per durare nel tempo, grazie all'alluminio, al vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e al grado di protezione IP68. Gli smartphone sono quindi resistenti a graffi e urti, nonché all'acqua e alla polvere. Sono inclusi anche 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo , nuovi effetti per lo sfondo e un'interfaccia utente perfezionata, insieme a un'area notifiche aggiornata.

Anche il comparto fotografico migliora: le funzionalità sono basate sull'IA e, insieme agli strumenti di editing integrati, potrete realizzare scatti perfetti. Guida Fotografica, ad esempio, può verificare l'inquadratura e offrire suggerimenti molto utili. Scatto Migliore automatico consente di trovare e combinare automaticamente foto simili in un'unica foto, scegliendo poi lo scatto migliore. Infine, Aggiungimi permette di aggiungere la persona che scatta la foto a gruppi ancora più grandi, in modo da non essere esclusi.

Potete anche condividere la fotocamera mostrando eventuali oggetti , sia per chiedere un consiglio o per risolvere un problema. Inoltre, con i telefoni Pixel 10 Pro è incluso un abbonamento per un anno al piano Google AI Pro, insieme a Veo 3 Fast per creare video con il modello di generazione da testo a video.

Partiamo prima da una panoramica legata alle principali novità dell'intera gamma , ovvero Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold (ma quest'ultimo non sarà venduto in Italia ). L'IA semplifica maggiormente le attività quotidiane e diventa il cuore pulsante di questi dispositivi. È infatti possibile utilizzare Gemini con Maps , trovando i migliori ristoranti nelle vicinanze per poi condividerli nella chat di famiglia, oppure chiedere a Gemini di aggiungere la prenotazione al calendario e di avvisarvi in tempo. Gemini Live consente anche la comunicazione vocale, quindi non dovrete necessariamente scrivere per fare delle richieste.

Inoltre, la serie è alimentata dal nuovo processore Tensor G5 prodotto da TSMC ed è tra i cambiamenti più importanti in assoluto. Questo processore vanta una TPU che è fino al 60% più potente per l'IA più avanzata sul dispositivo. Ciò significa usufruire di un'esperienza ancora più funzionale, potendo sfruttare Zoom Pro, Scatto Migliore automatico e le nuove traduzioni dal vivo in totale fluidità.

Con i Pixel 10 scattare (e modificare) foto sarà ancora più semplice: ecco le novità in arrivo

Come vi avevamo già anticipato qualche giorno fa , Google introdurrà Pixelsnap, una nuova tecnologia magnetica integrata in tutti i dispositivi Pixel 10. Potrete quindi agganciare facilmente il caricabatterie wireless, supporti e migliaia di altri accessori compatibili. Si tratta della ricarica wireless Qi2 rapida , con velocità fino a 25 W. Potete anche optare per il caricatore Pixelsnap con supporto, se volete agganciare il telefono in posizione verticale o orizzontale, oltre a poter usufruire di un nuovo supporto ad anello, per guardare film o effettuare videochiamate senza dover usare le mani.

La fotocamera grandangolare da 48 MP, con l'HDR+, promette immagini nitide e ricche di dettagli, mentre la fotocamera ultrawide consente di inserire più elementi in ogni inquadratura. Come vi abbiamo già anticipato, anche in questo caso troviamo diverse funzionalità che renderanno gli scatti ancora più funzionali, come Foto Notturna, Macro, Panoramica, mentre la fotocamera anteriore da 10,5 MP con messa a fuoco automatica offre selfie convincenti. Col nuovo processore potrete riprendere anche video HDR a 10 bit di default, ricchi di dettagli e colori.

Vediamo ora nel dettaglio le principali novità dei Pixel 10. Troviamo un'IA avanzata con Gemini integrato, prestazioni definite "straordinarie" e 12 GB di RAM. Il design si ispira allo stile Pixel, ma è due volte più resistente dei Pixel 8. Troviamo un display Actua da 6,3 pollici con 3000 nit di luminosità e una batteria che dura più di 24 ore, in grado di ricaricarsi fino al 55% in circa 30 minuti. Per quanto concerne il comparto fotografico, troviamo un sistema a tripla fotocamera posteriore , con un nuovo teleobiettivo 5x che ofre una qualità dell'immagine ottica 10x e uno zoom ad alta definizione fino a 20x.

Caratteristiche dei Pixel 10 Pro e 10 Pro XL

Troviamo come sempre il Tensor G5 e in questo caso 16 GB di RAM, un design elegante con dettagli in metallo lucido e display Super Actua con 3300 nit. È due volte più durevole del Pixel 8 Pro ed è disponibile in due formati: 6,3 pollici e 6,8 pollici. Entrambe le versioni hanno batterie che durano oltre 24 ore. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il sistema a tripla fotocamera Pro vanta miglioramenti come Zoom Pro, Ritratti ad alta definizione e una stabilizzazione migliorata con Video Boost.

Pixel 10 Pro nella variante Moonstone

Grazie a Pixel ISP potrete realizzare scatti o video in base a qualsiasi condizione di luce. Troviamo una fotocamera grandangolare da 50 MP e la nuova stabilizzazione ottica avanzata. Tra le altre caratteristiche sono presenti Video Notturno, Video 8K e Video Zoom ad Alta Definizione. Il teleobiettivo 5x è stato migliorato, mentre con lo Zoom Pro 100x potrete scoprire primi piani impressionanti. La fotocamera anteriore da 42 MP con messa a fuoco automatica si adatta ad ogni inquadratura.