Il notebook MSI Katana 17 HX con RTX 5070 in offerta su Amazon per il Back to School NVIDIA

Il portatile gaming con display QHD da 17,3 pollici a 240 Hz, processore Intel Core i7 di 14a generazione e GPU RTX 5070 è incluso nelle offerte Back to School NVIDIA.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   27/08/2025
Il portatile e lo sconto Amazon

L'MSI Katana 17 HX B14WGK-018IT con Intel Core i7-14650HX, 16 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4 da 1 TB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 è disponibile su Amazon a 1.599,00€. L'offerta fa parte del programma Back to School NVIDIA e include spedizione gratuita e due anni di garanzia ufficiale anche con acquisto tramite P.IVA. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo modello della serie Katana è progettato per chi cerca un portatile gaming di ampio formato, con un display da 17,3 pollici QHD a 240 Hz che assicura fluidità e fedeltà cromatica al 100% DCI-P3. La combinazione tra pannello veloce e scheda grafica di ultima generazione lo rende ideale per affrontare i titoli più recenti con dettagli elevati e prestazioni sempre stabili.

Prestazioni e raffreddamento avanzato

Il cuore del notebook è il processore Intel Core i7-14650HX di 14a generazione, affiancato da 16 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e un SSD PCIe 4.0 da 1 TB, che garantiscono tempi di caricamento ridotti e multitasking fluido. La GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB di memoria GDDR7 sfrutta DLSS 4 e le tecnologie AI della nuova architettura Blackwell, offrendo un salto generazionale nelle prestazioni grafiche e nel ray tracing.

Il notebook MSI in offerta

MSI ha inoltre integrato una soluzione termica con design Shared-Pipe, che collega CPU e GPU per migliorare la dissipazione, supportata dal sistema Cooler Boost 5 con due ventole e più heatpipe. Questo assicura temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense.

Completano il pacchetto una tastiera RGB a 4 zone con tasti WASD dedicati, il software MSI Center per la personalizzazione del sistema e un set completo di porte per la connettività. Con la sua potenza e il design curato, l'MSI Katana 17 HX con RTX 5070 rappresenta una scelta eccellente per studenti e gamer che vogliono sfruttare al meglio l'iniziativa Back to School NVIDIA.

