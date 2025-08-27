Il notebook HP Victus 15 con RTX 5060 è in offerta su Amazon per il Back to School NVIDIA

L'HP Victus 15-fa2002sl con Intel Core 5-210H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 è disponibile su Amazon a 1.099,99€. L'offerta rientra nella promozione Back to School di NVIDIA, con spedizione gratuita e reso incluso. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo notebook è pensato per offrire un ottimo equilibrio tra prestazioni e design, con un display IPS da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz che assicura fluidità nei giochi e un'ottima resa visiva anche nei contenuti multimediali. Lo chassis grigio scuro è compatto e resistente, con uno spessore di 2,35 cm e un peso di 2,29 kg, perfetto per chi vuole un portatile gaming trasportabile.