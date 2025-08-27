0

Il notebook HP Victus 15 con RTX 5060 è in offerta su Amazon per il Back to School NVIDIA

Il portatile gaming da 15,6 pollici di HP arriva in sconto con scheda grafica RTX 5060 da 8 GB, display a 144 Hz e tre mesi di Game Pass inclusi.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   27/08/2025
Il notebook e lo sconto Amazon

L'HP Victus 15-fa2002sl con Intel Core 5-210H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 è disponibile su Amazon a 1.099,99€. L'offerta rientra nella promozione Back to School di NVIDIA, con spedizione gratuita e reso incluso. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo notebook è pensato per offrire un ottimo equilibrio tra prestazioni e design, con un display IPS da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz che assicura fluidità nei giochi e un'ottima resa visiva anche nei contenuti multimediali. Lo chassis grigio scuro è compatto e resistente, con uno spessore di 2,35 cm e un peso di 2,29 kg, perfetto per chi vuole un portatile gaming trasportabile.

Hardware e funzioni avanzate

Al cuore del sistema troviamo un processore Intel Core 5-210H, che introduce funzionalità AI avanzate e garantisce un buon equilibrio tra efficienza e potenza. Accanto a lui, i 16 GB di RAM DDR4 e l'SSD PCIe Gen4 da 512 GB garantiscono reattività e tempi di caricamento ridotti sia in gioco che nelle attività quotidiane.

Il notebook in sconto
Il notebook in sconto

Il comparto grafico è affidato alla NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB dedicati, una scheda della nuova generazione capace di sfruttare ray tracing e DLSS per offrire prestazioni di alto livello nei titoli più recenti. Incluso nell'acquisto, inoltre, ci sono tre mesi di Xbox Game Pass, che permettono di accedere a una vasta libreria di giochi sin dal primo avvio.

Completano il pacchetto una dotazione completa di porte, tra cui USB-C, HDMI 2.1 e RJ-45, insieme a webcam HD con microfoni dual-array. L'HP Victus 15 con RTX 5060 si presenta quindi come un'ottima soluzione per studenti e gamer, soprattutto approfittando della promozione Back to School di NVIDIA.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il notebook HP Victus 15 con RTX 5060 è in offerta su Amazon per il Back to School NVIDIA