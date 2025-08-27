Il notebook HP Victus 15 con RTX 5060 è in offerta su Amazon per il Back to School NVIDIA

L'HP Victus 15-fa2002sl con Intel Core 5-210H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 è disponibile su Amazon a 1.099,99€. L'offerta rientra nella promozione Back to School di NVIDIA, con spedizione gratuita e reso incluso. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo notebook è pensato per offrire un ottimo equilibrio tra prestazioni e design, con un display IPS da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz che assicura fluidità nei giochi e un'ottima resa visiva anche nei contenuti multimediali. Lo chassis grigio scuro è compatto e resistente, con uno spessore di 2,35 cm e un peso di 2,29 kg, perfetto per chi vuole un portatile gaming trasportabile.
Hardware e funzioni avanzate
Al cuore del sistema troviamo un processore Intel Core 5-210H, che introduce funzionalità AI avanzate e garantisce un buon equilibrio tra efficienza e potenza. Accanto a lui, i 16 GB di RAM DDR4 e l'SSD PCIe Gen4 da 512 GB garantiscono reattività e tempi di caricamento ridotti sia in gioco che nelle attività quotidiane.
Il comparto grafico è affidato alla NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB dedicati, una scheda della nuova generazione capace di sfruttare ray tracing e DLSS per offrire prestazioni di alto livello nei titoli più recenti. Incluso nell'acquisto, inoltre, ci sono tre mesi di Xbox Game Pass, che permettono di accedere a una vasta libreria di giochi sin dal primo avvio.
Completano il pacchetto una dotazione completa di porte, tra cui USB-C, HDMI 2.1 e RJ-45, insieme a webcam HD con microfoni dual-array. L'HP Victus 15 con RTX 5060 si presenta quindi come un'ottima soluzione per studenti e gamer, soprattutto approfittando della promozione Back to School di NVIDIA.