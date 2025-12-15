0

Diventa l'ammazzazombi ideale: Dead Island 2 per PC è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Dead Island 2 per PC a prezzo scontato. Vediamo tutti i dettagli e quanto costa.

Su Instant Gaming è disponibile Dead Island 2 per PC Steam a 12 € invece di 50 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 14,64 €, quindi una differenza minima. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è Dead Island 2

Dalla periferia di Beverly Hills all'eccentrico lungomare di Venice Beach, un'unica cosa accomuna queste ambientazioni: un combattimento frenetico contro una massa famelica di zombi. Si tratta di un'esperienza in prima persona cruenta e intensa: potrai affettare, bruciare o strappare i nemici per una sensazione tremendamente realistica. Sfrutterai i banchi di lavoro per creare armi assurde, potendole anche modificare: katane fiammeggianti, martelli esplosivi e molto altro ancora.

Inoltre, potrai giocare anche alla modalità co-op per un massimo di 3 giocatori, con missioni avvincenti e un ricco cast di personaggi. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

