La Smart TV Hisense Mini-LED da 55" è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è disponibile la Smart TV Hisense Mini-LED da 55" a 469 € rispetto al prezzo mediano di 549,99 €, permettendoti di risparmiare il 15%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche del televisore Hisense 55E8Q
Si tratta di un televisore 4K con Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode Pro, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer e compatibilità con Alexa. La tecnologia Mini-LED eleva ulteriormente le immagini e la tua esperienza visiva, con una luminosità vibrante e una nitidezza sorprendente. Se sei un giocatore, sappi che è disponibile il VRR nativo a 144Hz, quindi potrai goderti il gameplay senza alcun ritardo o interruzione.
Sono presenti anche diverse tecnologie basate sull'IA, per una straordinaria qualità 4K e contenuti sempre coinvolgenti. Con i comandi vocali potrai inoltre gestire i tuoi contenuti preferiti velocemente, anche a una distanza superiore a 3 metri.